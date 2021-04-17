«Она волшебная!»: Тимати почти признался в любви участнице «Холостяка»

И это была не Маша Вебер.

Участница «Холостяка» Алиса Грабовая пришла на шоу в третьей серии. Дело в том, что девушка живет в Лондоне и из-за закрытия границ не смогла прилететь в Москву к Тимати на церемонию знакомства. Поэтому модель добралась до Дубая, куда рэпер привез остальных участниц шоу и вступила в борьбу.

Конкурентки Алисы заметили, что холостяк уделяет ей больше знаков внимания, чем остальным. Многие считают, что сначала Юнусову нравилась модель Маша Вебер, но в последнее время пальма первенства перешла именно Грабовой.

В шестой серии во время вечеринки Тимати пригласил Алису на одиночное свидание. При этом, девушка уже ходила с холостяком в ресторан и многие участницы посчитали, что это не совсем честно.

— Выросла у нее корона, посмотрите на нее! – завистливо сказала Адель.

— Да уж, это новая фаворитка Тимати, – выдавила из себя Кристина Кустова.

А тем временем, Тимати пригласил Алису поиграть в поло. Молодые люди выглядели счастливыми.

— Алиса необычная, волшебная! Я даже не знал, что такое бывает, — смущенно признался Тимати.