Тимати выгнал из «Холостяка» «главную интриганку» проекта

И это не Адель Вейгель.

В субботу, 24 апреля, на ТНТ вышла седьмая серия восьмого сезона популярного шоу «Холостяк». Это проект, в котором девушки из разных стран мира сражаются за сердце рэпера Тимати.

Девушек в шоу становится все меньше и накал среди них растет. Еще в прошлой серии Юнусов заметил, что некоторые участницы проекта сколотили так называемую банду. Несколько красоток тесно сдружились и начали плести интриги против своих конкуренток.

— Главной интриганкой смело можно назвать Кристину Кустову, — заметила участница Адель. – Она постоянно устраивает провокации и стравливает девушек между собой.

То ли Тимати это тоже надоело, то ли просто он решил Кустову отпустить домой к дочке, но на церемонии роз цветок девушка не получила.

— У нас вряд ли что-то получится. Прости, — сказал Тимати на прощание.

Кустова призналась, что очень соскучилась по своей дочке, которая осталась дома с бабушкой и поспешила домой.

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