«Хорошая песня»: Тимати прокомментировал новое творчество Анастасии Решетовой

Бывший владелец лейбла Blackstar Тимати опубликовал в своем аккаунте забавный видеоролик. Примечательно, что видео стало посланием и одновременно оценкой вокальных данных его бывшей избранницы — модели и бизнесвумен Анастасии Решетовой.

Напомним, что на свое 25-летие девушка сделала гостям настоящий сюрприз. Молодая мамочка исполнила песню. К слову, второй куплет которой написала сама.

После того, как подруги Решетовой опубликовали кадры с торжества, поклонники Анастасии стали расспрашивать знаменитость о дате выхода полноценной версии трека. Сама Решетова призналась, что не планировала делать релиз сингла. Однако девушка не захотела расстраивать своих подписчиков и вскоре записала небольшой ролик и разместила песню на всех доступных музыкальных площадках.

Отметим, что многие фанаты модели стали публично комментировать песню после первого полноценного прослушивания. Не остался в стороне и тот, кому был посвящен этот трек.

«Все, Настюх, пока!», — так ответил Тимати на слова песни «Исчезни».

Также он добавил, что работа получилась достойной.

«Хорошая песня», — написал Тимур Юнусов, добавив к этому смеющихся смайлов.

Смотрите также: