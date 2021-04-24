Неожиданный выбор: кого читатели Teleprogramma.pro выгнали бы из «Холостяка» на месте Тимати

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк», в котором девушки борются за сердце рэпера Тимати. На прошлой неделе к музыканту вернулась одна из участниц – Мария Лобанова. После церемонии знакомства в Москве девушка покинула шоу по семейным обстоятельствам. Разрешив все вопросы, продюсеры разрешили ей вернуться и вступить в борьбу.

По традиции, перед новым выпуском, мы спросили у читателей Teleprogramma.pro – кто из моделей кажется им менее интересной. В этот раз большинство проголосовали неожиданно.

По мнению наших читателей, в субботу, 24 апреля, «Холостяк» должна покинуть Мария Вебер – некогда фаворитка Тимати. Дело в том, что после съемок шоу Маша была замечена на дне рождении дочери Тимати Алисы на Мальдивах. Многие тут же подумали, что Юнусов именно ей сделал предложение в финале.

Но все может быть не так, так как в последних выпусках Тимати выделяет другую участницу – Алису Грабовую. На прошлой неделе рэпер назвал ее волшебной.

На втором месте расположились Адель Вейгель и Кристина Романова. Ну этим девушкам не привыкать быть в списке аутсадеров. Каждую неделю они оказываются в списке аутсайдеров.

Третье место досталось Татьяне Бакулиной из Киева. Тимати бы согласился с нашими читателями, так как не раз говорил, что вряд ли сможет построить с ней отношения.

Ну, а какой выбор музыкант сделает в седьмом выпуске – мы с вами сами и увидим.

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