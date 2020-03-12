«Я возвращаюсь в Москву»: Кудрявцева в приталенном платье и без грима отметилась в отпуске

Лера Кудрявцева в начале марта уехала из России. Ее отъезд совпал со скандалом, который произошел сразу после пресс-завтрака канала Муз-ТВ, на котором было объявлено, что новой ведущей музыкальной премии будет Ольга Бузова. Директор Арман Давлетряров не предупредил об изменениях Леру, поэтому блондинка выразила свое возмущение. В итоге она уволилась с телеканала. Ей сразу поступили новые предложения о работе, но девушка предпочла несколько дней провести вдалеке от суматохи.

Свой отпуск Кудрявцева провела с мамой в Дубае. Там она отпраздновала 8 Марта и успела покататься на аттракционах, где едва не травмировала голову. 48-летняя ведущая много купалась и загорала. Она не постеснялась показать фигуру в мини-бикини любимого неонового цвета. Лера всего несколько месяцев назад сделала операцию по удалению грудных имплантов, но осталась довольна своей фигурой.

Также звезда успела отметится в стильных образах. Для праздничного ужина она выбрала белое платье с пышными рукавами, а на прогулке девушка успела блеснуть в трендовой юбке макси с леопардовым принтом. Напоследок блондинка сделала фото в городе в приталенном платье с принтом и шлепках. Она позировала без макияжа и с рюкзаком на плече. К сожалению, наряд неудачно сел на ее фигуру и исказил пропорции. Некоторые поклонники решили, что она поправилась, хотя еще на днях показывала плоский живот.

«Многие спрашивали про коронавирус в Дубае. Здесь он есть конечно тоже, около каждого отеля приборы с антисептиками, в отелях и моллах народу мало, но пока истерики нет. Если учесть, с какой скоростью он распространяется, то конечно неприятно все это. Пандемия объявлена официально в мире — это ужас. Ну а я возвращаюсь в Москву», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что Лера сильно загорела, а другие восхитились ее образом. «Очень нежная», «Смуглая какая, класс», «Да уж, без грима вы не узнаваемы, а живот…», «Лера и без грима, очень даже красивая», — прокомментировали пост подписчики.