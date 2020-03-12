«Долбанулась башкой»: Лера Кудрявцева получила травму на карусели в Дубае

В личном аккаунте в «Инстаграме» Лера Кудрявцева сообщила подписчикам, что неудачно покаталась на карусели. Знаменитость рассказала, как во время прогулки захотела прокатиться на аттракционе после «плотненького перекуса». Но закончилось приключение не так позитивно, как началось.

«Как обычно, начиналось все весело, медленно покачивая, пока этот стул не перевернулся на 360 и я со всей дури не долбанулась башкой . Дальше все как в тумане. Том ям, японское пирожное, кофе… Если я буду тупить — знайте, у меня карусельная травма»,— написала Кудрявцева.

На минутном видео, которое опубликовала телеведущая, видно ту самую карусель и ее маневры. Снимала происходящее мама Леры, и за кадром слышны ее переживания и вздохи. Многие подписчики испугались за свою любимицу, некоторые признались, что им не то что прокатиться, смотреть со стороны на этот аттракцион страшно.

«Бедняжка», «Жуть! Я на такие карусельки не ведусь! Как Вы так решились?», «Я бы побоялась на такой карусельке прокатиться!», «Мамулька комментирует… она, наверное, больше дочки испугалась, увидев, как качелька крутит Леру…», «Да, это не для слабонервных!» — можно прочитать среди комментариев.

Отметим, что Лера Кудрявцева отправилась в отпуск после своего официального заявления о том, что она покидает канал Муз-ТВ. Звезда назвала подлостью поведение руководства, которое не оповестило Кудрявцеву о решении заменить ее на Бузову.