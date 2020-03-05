«Принимаю закон игры»: Кудрявцева скандально уходит с «Муз-ТВ»

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева уходит с телеканала «Муз-ТВ» после того, как глава телеканала и близкий друг Арман Давлетяров заменил ее на Ольгу Бузову на ежегодной музыкальной премии. Напомним, о том, что именно поющая ведущая станет четвертой в тандеме с Максимом Галкиным, Ксенией Собчак и Александром Реввой, стало известно во вторник, 3 марта. Сама Кудрявцева узнала о своей замене из новостных порталов. Позже Лера поведала, что ей не позвонили официальные представители телеканала, хотя она много лет работает там и даже хранит трудовую книжку.

Сегодня, 5 марта, Кудрявцева заявила – сотрудничать с «МУЗ-ТВ» она больше не будет. Официально о своем решении Лера намерена сообщить, когда вернется в Москву. Простить подобного отношения к себе она не смогла.

«На «МУЗ-ТВ» я вела программу чисто за символическую плату — по дружбе. Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол не могу бросить то — родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду», — сказала она «СтарХит».

Лера также поведала, что Давлетяров звонил ей после появления ряда новостей в прессе, но трубку она не взяла. Общаться с некогда близким человеком она больше не хочет, поскольку эта ситуация многое для нее прояснила. Возникновение недопонимания стало для Кудрявцевой большим и неприятным сюрпризом.

«Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!» — отчеканила она.