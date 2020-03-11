«Модно и удобно»: Кудрявцева в шифоновой юбке с леопардовым принтом отметилась в Дубае

Лера Кудрявцева в начале марта отправилась в отпуск. Телеведущая решила отдохнуть. Отъезд девушки совпал с ее конфликтом с директором канала «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым. Блондинка посчитала предательством тот факт, что ее заменили Ольгой Бузовой на премии «Муз-ТВ» и не предупредили. Теперь у Леры есть новые предложения о работе, но она решила поставить жизнь на паузу и насладиться теплой погодой в Дубае.

За несколько дней телеведущая успела загореть и искупаться в море. Возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова проводит время с мамой. Они отпраздновали 8 марта за праздничным столом. Лера блистала в элегантном белом платье с пышными рукавами.

А накануне вечером Кудрявцева прогулялась с мамой и насладилась изысканными блюдами в ресторане. Для такого случая она облачилась в белую футболку и шифоновую юбку макси с леопардовым принтом. Звезду сфотографировала родительница в лифте, телеведущая выглядела загорелой и счастливой. А ее повседневный образ пришелся по вкусу подписчикам звезды.

Оценила аутфит для портала Teleprogramma.pro и имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Это один из повседневных ее образов. Юбка леопардовым принтом не в традиционном прочтении, а с розовыми переливами, что сейчас является трендом. Лера ее сочетала с футболкой. Все минималистично, модно и удобно. Мы видим два тренда: это футболка плюс юбка и легкая обувь, что в целом является очень грамотным и хулиганским образом», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.