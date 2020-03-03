«Образ очень важен»: Бузова в мини-платье в полоску предстала на пресс-завтраке «Муз-ТВ»

Ежегодно канал «Муз-ТВ» организовывает телевизионную премию в области популярной музыки. К этому событию с особым усердием готовятся звезды, представленные в номинациях. Одни хотят блеснуть на коровой дорожке, другие мечтают покинуть мероприятие с заветной тарелочкой. 3 марта состоялся пресс-завтрак «Муз-ТВ», на котором были представлены ведущие премии. Неожиданно место Леры Кудрявцевой, которая много лет вела концерт, заняла Ольга Бузова.

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На завтраке поющая телеведущая предстала в соблазнительном образе. Девушка не упустила возможности блеснуть идеальной фигурой, которую подчеркнула облегающим мини-платьем с анималистическим принтом, напоминающим расцветку зебры. Волосы артистка выпрямила и сделала яркий макияж. Туфли на каблуке дополнили образ. В какой-то момент даже Егор Крид засмотрелся на коллегу. В самой гуще событий оказался корреспондент портала Teleprogramma.pro.

«Для того, чтобы всех удивлять, мне не обязательно быть первой. Не важно, когда я появляюсь на коровой дорожке. В любом случае удивлю. Можно удивлять работой, что я уже и делаю 15 лет, если вы не заметили. Поэтому для меня, безусловно, образ очень важен. Это огромная составляющая часть сценического образа. Даже к появлению на пресс-завтраке я подхожу очень ответственно. Единственное, что я не рассчитала, что мое платье от Ветеменс с рукавами. Думала, приду, вот так вот встану, а нет», — поделилась Бузова.

Отметим, что также ведущими премии стали Максим Галкин, Ксения Собчак и Александр Ревва. Они составят компанию звезде «Дома-2». Ольга отметила, что не боится никаких сложностей и уверена, что справится с новой задачей. Собчак в свою очередь заверила, что если и будет троллить коллегу, то только по-доброму.