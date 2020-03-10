«Стройняшка!»: Кудрявцева в неоновом мини-бикини продемонстрировала точеную фигуру

Лера Кудрявцева отправилась в отпуск в начале марта. Телеведущая решила сбежать от навалившихся проблем. Напомним, что блондинка в этом году не будет ведущей премии «Муз-ТВ». Ее место заняла Ольга Бузова. Девушка была удивлена переменами, а еще больше тому, что ее не предупредили о перестановках. В итоге она обиделась на директора канала Армана Давлетярова и вскоре уволилась.

Уикенд Лера провела в Дубае. Она нежилась на солнце и загорала. Также девушка устроила пир в честь 8 марта. Телеведущая в белом платье с пышными рукавами и шнуровкой на спине предстала со своей мамой на праздничном ужине. Как оказалось, знаменитость вполне может баловать себя вкусностями, так как обладает стройной фигурой. Она не постеснялась и поделилась пляжными фото, на которых позирует в мини-бикини.

Кудрявцева для прогулок облачалась в футболки и брюки ярких цветов, а вот на пляже предстала в купальнике. С собой она взяла несколько комплектов белья для плавания. На одном из фото телеведущая позирует в неоновом мини-бикини и парео. Наряд подчеркнул зону декольте и плоский живот звезды. К слову, всего три месяца назад она перенесла операцию по удалению грудных имплантов.

Поклонники восхитились фигурой девушки. Многие отметили, что она похорошела. «Чтоб я так выглядела в 48! Вы бесподобны», «Как можно так здорово выглядеть в 48 лет?», «Стройняшка!», «Вау красотка!», «Лимонный цвет так классно смотрится!!! Суперрр!», — прокомментировали пост подписчики.