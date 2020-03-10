«Все в тренде»: Кудрявцева в белоснежном платье с объемными рукавами впечатлила стилиста

Лера Кудрявцева сразу после разразившегося скандала уехала отдыхать с мамой в ОАЭ. Напомним, что телеведущая покинула канала «Муз-ТВ» после того, как у нее произошел конфликт с директором Арманом Давлетяровым. Блондинка обиделась, что ее не предупредили, что на премии «Муз-ТВ» в этом году ведущей будет Ольга Бузова, а не она. У телезвезды уже появилось новое предложение о работе, но пока она предпочла отложить все дела до возвращения в Москву.

На отдыхе Лера купает и загорает. Она впервые после операции по удалению имплантов показала фигуру в бикини. Поклонники отметили, что телеведущая стала выглядеть еще стройнее. Хоть девушка находится вдалеке от своего мужа Игоря Макарова и дочки Марии, она отпраздновала 8 марта в ресторане с мамой и близкими. Для такого случая Кудрявцева облачилась в легкое приталенное платье с объемными рукавами и шнуровкой на спине. Белоснежный наряд оттенил загорелую кожу звезды.

Мама Леры предпочла синее шифоновое платье свободного кроя. «Красавица в обалденном воздушном белом платье!», «Ох, как хороша», «Платье шик», — прокомментировали пост подписчики. Оценила образ телеведущей для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Очень романтичный образ. Красивое платье с модными пышными рукавами. Завязки на спине, бантики на рукаве — все в тренде, все романтично, по-девичьи даже. Если говорить про ассоциации, то она напоминает красивый белый тюльпан, такая вся весенняя. Но утяжеляет образ обувь на сплошной платформе. Во-вторых, золотистый оттенок, который не вписывается. Сумка квадратная Chanel тоже будто из другой истории. Снимки, где не видно аксессуаров, они впечатляют. А при рассмотрении немножко теряется романтическая легкость, которая присутствует в платье», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.