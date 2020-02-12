«Абсолютно повседневно»: Муцениеце не прогадала с сочетанием лаковой кожи и алого оттенка

На красной ковровой дорожке кинотеатра «Октябрь» супруга Павла Прилучного позировала без своей второй половинки. Судя по всему, актер из сериала «Мажор» не смог сопровождать жену на светском мероприятии. На публике Агата Муцениеце появилась в алом свитере свободного кроя, кожаных брюках-дудочках, подобрав к наряду туфли-лодочки.

К слову, на премьерном показе фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2» присутствовали именитые гости, среди которых были замечены: Алла Пугачева, Юлия Снигирь, Светлана Лобода, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова, Александр Петров и Стася Милославская, Любовь Толкалина с дочкой Марией Кончаловской, Гарик Мартиросян с супругой Жанной Левиной-Мартиросян и многие другие.

В интервью Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин прокомментировал наряд Агаты Муцениеце на премьере фильма «Лед-2». Стилист отметил, что соведущая Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети» на Первом канале не погадала с сочетанием алого свитера с лаковой кожей. При всем при том, что актриса оделась в абсолютно повседневном стиле Casual-street. Эксперт в сфере моды уточнил, что знаменитость подобрала для похода в кино вполне уместный комплект.

«Ничего сверхъестественного в этом наряде нет. Это абсолютно повседневный Casual-street. Агата выбрала трендовые вещи уходящей зимы — алый оттенок, мешковатый свитер в сочетание лаковой кожи смотрится выигрышно. Единственное, что можно заменить — это обувь. В плане сечения боковой пропорции комплекта хотелось бы увидеть на нашей героине сапоги или батильоны. Но никак не лодочки. В таком наряде можно сходить в кино, в кафе или на встречу с друзьями», — отметил дизайнер.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин создает наряды для важных мероприятий, модных фотосессией и светских раутов. Ко всему прочему, некоторые его работы демонстрировались на выставках. В частности, еще в ноябре 2019 года творения дизайнера можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».