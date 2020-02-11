На контрасте: Муцениеце пришла на премьеру «Лед-2» в алом свитере и черных брюках

Агата Муцениеце не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий этой зимы. Супруга Павла Прилучного появилась на премьерном показе фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2». Для выхода в свет знаменитость выбрала контрастный образ. Девушка примерила алый вязаный свитер и облегающие черные брюки, дополнив наряд сумочкой-клатч.

В недавнем интервью актриса призналась, что после родов она была не в лучшей своей форме. Поэтому в отпуске еще до начала съемок в вокального проекте «Голос. Дети» Муцениеце села на диету и сбросила всего два килограмма, однако осталась довольна полученным результатом.

В Stories Агата рассказала и об эвакуации кинотеатра «Октябрь». Ранее стало известно, что именитым артистам и гостям светского мероприятия пришлось покинуть зал во время показала фильма «Лед-2» из-за задымления. Оказавшись на улице, знаменитость обратилась к верным почитателям уточнив, что наших людей ничем не напугаешь. Даже после эвакуации нашлись те, кто не захотели ехать по домам, устроив трансляцию на личных страничках в микроблогах.

«Ребята, премьеру прервали! Всех эвакуировали. Мы живы здоровы, все хорошо! Правда жалко, что не досмотрели фильм. Растопили лед. Самое главное, что все фоткаются и снимают Stories. У нас людей не пугать», — добавила актриса.

Примечательно, что на премьерный показ фильма «Лед», который выйдет в широкий прокат только 14 февраля, Агата Муцениеце пришла без своего супурга Павла Прилучного.