ЗВЕЗДЫ

Прилучный запретил жене участвовать в «киношных посиделках»

Агата Муцениеце перечислила все условия, которые выдвинул ей возлюбленный после свадьбы.

Прилучный запретил жене участвовать в «киношных посиделках»
Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: Globallookpress.com)

В одном из интервью 30-летняя Агата Муцениеце призналась: у них Павлом часто возникают разногласия. В основном супруги ссорятся и конфликтуют из-за вспыльчивого характера актера, который не раз устраивал возлюбленной сцены ревности. При этом жена Прилучного за последние восемь лет супружества успела привыкнуть к подобному импульсивному поведению избранника.

По словам Агаты, после свадьбы супруг выдвинул перед ней ряд условий, настояв на их выполнении. Во-первых, Павел хотел, чтобы его жена снималась только в качественных фильмах. Прилучный считает, что, будучи основным кормильцем в семье, он может соглашаться на любые роли. Однако это правило не распространяется на его жену, которая должна со всей тщательностью изучать сценарии, не идя на поводу у сценаристов.

Во-вторых, Прилучный запретил супруге участвовать «в киношных посиделках» после съемочного дня. Актер считает, что замужняя женщина вполне может поужинать в своем гостиничном номере в компании подруг, вместо того, чтобы проводить время в ресторанах.

Сам Прилучный не скрывает: находясь на экспедиции после продолжительных съемок, он сразу же отправляется в номер, готовясь к следующему рабочему дню. При этом Павел отказывает себе в общении с коллегами, ссылаясь на усталость. Об этом актер рассказал в беседе с «ОК!».

Возлюбленный Агаты Муцениеце придерживается определенного правила: на съемках только работа. По словам Павла, он всегда настаивал на совместном отдыхе всей семьей. Ведь это ценное время нужно проводить с близкими.

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Прилучный запретил жене участвовать в «киношных посиделках»
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