«Просто перебор»: селебрити-стилист нашла ошибку в модном образе Аглаи Тарасовой

Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова не оставила без внимания наряд дочери Ксении Раппопорт на премьере фильма «Лед-2».

25-летняя Аглая Тарасова сыграла одну из главных ролей в фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2». В ленте актриса снималась вместе с возлюбленным Стаси Милославской — Александром Петровым, известным по таким картинам, как «Т-34» и трилогии о Гоголе.

На премьерном показе фильма в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате старшая дочка Ксении Раппопорт появилась в монохромном алом платье с открытыми плечами и остроносых туфлях того же оттенка с атласными лентами. В интервью Teleprogramma.pro селебрити-стилист Лина Дембикова прокомментировала образ Аглаи, подметив, что она может понять, почему Тарасова выбрала для премьеры именно это платье. Кроме того, эксперт нашла ошибку в модном образе актрисы.

Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ уточнила, что экс-возлюбленная Милоша Биковича будучи главной героиней ленты, хотела привлечь к себе максимум внимания присутствующих на мероприятии гостей и репортеров.

«Выбор красного платья всегда хорош для премьеры. Она все-таки сыграла в фильме «Лед-2» одну из главных ролей. Аглая хотела привлечь к себе внимание окружающих. Но сложный крой платья в сочетании с такими декорированными лодочками с лентой — это перебор. Хочется напомнить модницам, что Total red look должен быть максимально минималистичным и лаконичным с простыми линиями и без декоративных элементов», — уточнила Дембикова.

В свою очередь, тренд-аналитик Максим Зарипов подметил, что на светском мероприятии Аглая Тарасова выглядела вполне элегантно, выбрав платье красивого и модного оттенка. Наряд актрисы стилист назвал «не вызывающе сексуальным», заверив, что девушка, отличается решительным характером и явно уверена в себе.

Справка Teleprogramma.pro: Максим Зарипов — тренд-аналитик, сотрудничающий с торговым домом ЦУМ уже тринадцать лет. Кроме того, стилист регулярно посещает тренинги за рубежом, авторами которых выступают представители различных брендов одежды и обуви.