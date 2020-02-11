«Лаконично и элегантно»: Михалкова восхитила селебрити-стилиста силуэтным платьем

Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова похвалила образ экс-супруги Резо Гигинеишвили на премьерном показе фильма «Лед-2».

Надежда Михалкова отметилась на премьерном показе фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2». Экс-супруга режиссера Резо Гигинеишвили позировала на красной ковровой дорожке в силуэтном платье стиля total black, подобрав к образу плотные колготки и лодочки на классической шпильке.

В интервью Teleprogramma.pro селебрити-стилист Лина Дембикова прокомментировала вечерний наряд актрисы, сделав дочери Никиты и Татьяны Михалковых комплимент. Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ уточнила, что Надежда выглядела прекрасно и утонченно.

«Платье нашу героиню визуально стройнит. Образ яркий и свежий. Абсолютно правильно подобраны обувь и колготки. Идеальный пример стиля total black. Лаконично и элегантно», — подметила селебрити-стилист.

С мнением ведущей программы «Перезагрузка» на ТНТ согласен и тренд-аналитик Максим Зарипов. По словам эксперта в сфере моды, Михалкова подобрала для выхода в свет красивое платье. Однако строгим фасоном и монохромностью придала себе солидности.

«Выглядит как дама в футляре. Наряд хорош, но не совсем из ее стилистики. Получилось строго и элегантно. Одно «но»: платье добавило ей возраста», — поделился мнением стилист.

Справка Teleprogramma.pro: Максим Зарипов — тренд-аналитик, сотрудничающий с торговым домом ЦУМ уже тринадцать лет. Кроме того, стилист регулярно посещает тренинги за рубежом, авторами которых выступают представители различных брендов одежды и обуви.