«Это анти-модно»: Пугачева в молодежных легинсах разочаровала тренд-аналитика

70-летняя Алла Пугачева вслед за другими звездами отечественного шоу-бизнеса посетила премьеру фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2». Примечательно, что на красной ковровой дорожке кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате певица позировала без своего супурга шоумена Максима Галкина. В зрительском зале компанию Алле Борисовне составил дизайнер Игорь Гуляев.

Для выхода в свет Примадонна выбрала молодежные легинсы и толстовку свободного кроя. Образ певицы дополнили кожаные полусапожки. В интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Максим Зарипов прокомментировал наряд возлюбленной Максима Галкина.

Стилист подметил, что зачастую певица выбирает те вещи, которые демонстрируют и подчеркивают ее ножки. Зарипов не стал скрывать: молодежный образ Аллы Борисовны на премьере фильма «Лед-2» не произвел на него должного впечатления, а даже наоборот — разочаровал.

Тренд-аналитик уверен, что Примадонне стоит пересмотреть свой гардероб, сделав ставку на красивый брючный костюм или элегантное приталенное платье.

«Она бы сразу стала выглядеть по-другому», — настаивает Зарипов.

В пример стилист привел именитых актрис: 82-летнюю Джейн Фонду и 76-летнюю Катрин Денев. По словам тренд-аналитика, они всегда выглядят по-европейски стильно и ухоженно для своего возраста. Говоря о зарубежных звездах, стилист подверг наряд Пугачевой критике.

«Это анти-модно», — добавил стилист.

Напомним, что вместе с шоуменом Максимом Галкиным Алла Пугачева воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В новом учебном году малыши пойдут в школу. По словам певицы, они с мужем запрещают детям пользоваться компьютером и гаджетами. Поддерживая моду на эпистолярный жанр. Двойняшки пишут друг другу записки и подкладывают их под двери комнат.

Справка Teleprogramma.pro: Максим Зарипов — тренд-аналитик, сотрудничающий с торговым домом ЦУМ уже тринадцать лет. Кроме того, стилист регулярно посещает тренинги за рубежом, авторами которых выступают представители различных брендов одежды и обуви.