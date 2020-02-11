«Идея подчеркнуть талию здесь не уместна»: Снигирь в костюме цвета оливы прогадала с поясом

36-летняя Юлия Снигирь позировала на красной ковровой дорожке кинотеатра «Октябрь» в гордом одиночестве. Примечательно, что на премьерном показе фильма Жоры Крыжовникова «Лед-2» актриса появилась без своего возлюбленного Евгения Цыганова. Для выхода в свет знаменитость выбрала брючный костюм цвета оливы, дополнив наряд белыми лодочками.

В интервью Teleprogramma.pro селебрити-стилист Лина Дембикова прокомментировала образ Юлии. Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ подметила, что актриса оделась стильно, но допустила модную ошибку с одним из аксессуаров, в частности с пояском.

«Очень красивый костюм по цвету. Глубокий, такой интересный оттенок. Но это совершенно ошибочное стилистическое решение повязать ремень. Потому что сам жакет ни по длине, ни по крою, ни по материалу не подразумевал ремешка сверху. Из-за этой детали появились заломы на карманах, сам пиджак потерял форму. Идея подчеркнуть талию здесь не уместна», — добавила селебрити-стилист.

В недавнем интервью Юлия Снигирь призналась, что считает себя очень ленивым человеком. Свои уикенды актриса любит проводить дома, за просмотром фильмов или чтением книг. От Евгения Цыганова девушка родила своего первенца — сына Федора. В марте малышу исполнится четыре годика.