Стас Михайлов облачился в белоснежный смокинг ради новогоднего шоу

Как утверждала Полина Гагарина, декабрь — самый жаркий месяц для каждого артиста. Именно в это время из-за выступлений на корпоративах, фестивалях, концертах и предновогодних программах представителям отечественного шоу-бизнеса приходится жертвовать отдыхом и тем временем, которое они могли бы провести рядом с близкими.

На съемках «Голубого огонька» уже отметились Лариса Долина, Дима Билан, Юлия Савичева, Алексей Воробьев, Игорь Бутман, Валерий Сюткин, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Валерий Меладзе и многие другие. Вместо Аллы Борисовны в новогоднюю ночь на сцене будет выступать София Ротару. После гастролей в Белоруссию Примадонна отечественного шоу-бизнеса проводит все вечера дома с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой.

Как писал сайт Teleprogramma.pro, Стас Михайлов отметился на съемках новогоднего шоу для Первого канала. Артист облачился в белоснежный смокинг и белую сорочку, подобрав к образу ботинки того же оттенка. Примечательно, что «Золотой голос России» выступал на одном из концертов в костюме с «золотой бахромой». По словам певца, ему всегда хочется выглядеть ярко и необычно.

Особое внимание эстрадные исполнители уделяют новогодним корпоративам. Так, по словам продюсера Евгения Морозова, одним из самых дорогих артистов стал Юрий Антонов. Певец просит за выступление порядка пятнадцати миллионов рублей. При этом музыкант крайне редко соглашается на участие в подобных мероприятиях в силу возраста.

Примечательно, что 40-минутное выступление Софии Ротару обойдется в 60 тысяч долларов. Украинская певица появилась на сцене фестиваля «Песня года» без всякого гонорара. Николай Басков и Максим Галкин поддержали артистку после того, как в СМИ появились сообщения о планах Софии Михайловны выступить в Москве.