Звездный стиль

Стас Михайлов облачился в белоснежный смокинг ради новогоднего шоу

Эстрадный певец вслед за коллегами по творческой сцене принял участие в съемках новогоднего концерта.

Стас Михайлов облачился в белоснежный смокинг ради новогоднего шоу
Стас Михайлов (Фото: Globallookpress.com)

Как утверждала Полина Гагарина, декабрь — самый жаркий месяц для каждого артиста. Именно в это время из-за выступлений на корпоративах, фестивалях, концертах и предновогодних программах представителям отечественного шоу-бизнеса приходится жертвовать отдыхом и тем временем, которое они могли бы провести рядом с близкими.

На съемках «Голубого огонька» уже отметились Лариса Долина, Дима Билан, Юлия Савичева, Алексей Воробьев, Игорь Бутман, Валерий Сюткин, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Валерий Меладзе и многие другие. Вместо Аллы Борисовны в новогоднюю ночь на сцене будет выступать София Ротару. После гастролей в Белоруссию Примадонна отечественного шоу-бизнеса проводит все вечера дома с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой.

Как писал сайт Teleprogramma.pro, Стас Михайлов отметился на съемках новогоднего шоу для Первого канала. Артист облачился в белоснежный смокинг и белую сорочку, подобрав к образу ботинки того же оттенка. Примечательно, что «Золотой голос России» выступал на одном из концертов в костюме с «золотой бахромой». По словам певца, ему всегда хочется выглядеть ярко и необычно.

Особое внимание эстрадные исполнители уделяют новогодним корпоративам. Так, по словам продюсера Евгения Морозова, одним из самых дорогих артистов стал Юрий Антонов. Певец просит за выступление порядка пятнадцати миллионов рублей. При этом музыкант крайне редко соглашается на участие в подобных мероприятиях в силу возраста.

Примечательно, что 40-минутное выступление Софии Ротару обойдется в 60 тысяч долларов. Украинская певица появилась на сцене фестиваля «Песня года» без всякого гонорара. Николай Басков и Максим Галкин поддержали артистку после того, как в СМИ появились сообщения о планах Софии Михайловны выступить в Москве.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНиколай БасковНовогодний огонекСофия РотаруСтас Михайлов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стас Михайлов облачился в белоснежный смокинг ради новогоднего шоу
Интересно?
Поделись с друзьями: