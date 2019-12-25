74-летний Антонов оценивает свое выступление в 15 млн рублей

При этом продюсер Евгений Морозов настаивает на том, что уговорить народного артиста России выступить на корпоративе крайне сложно.

Одним из самых дорогих артистов на российских корпорантах, по словам продюсера Евгения Морозова, оказался 74-летний Юрий Антонов. Эстрадный певец оценивает свое выступление в 15 миллионов рублей. При этом убедить народного артиста России выступить на новогодних вечеринках и торжествах крайне сложно. Во-первых, в силу возраста, а во-вторых, из-за характера самого исполнителя, сетует Морозов. Именно по этой причине, по мнению продюсера, Юрий Михайлович числится в списке самых дорогих артистов.

«Все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести», — приводит «Московский комсомолец» слова Евгения Морозова.

Как ранее писал сайт Teleprogramma.pro, за 40-минутное выступление народная артистка СССР София Ротару требует порядка 60 тысяч долларов. Примечательно, что участие певицы на фестивале «Песня года» в Москве не предполагало никаких гонораров. В СМИ также сообщали о том, что на «Голубом огоньке» украинская исполнительница выступит вместо Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Алла Борисовна не планирует появляться на телеэкранах в новогоднюю ночь.

После гастролей в Белоруссии и презентации фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» возлюбленная шоумена Максима Галкина проводит уикенды дома в компании шестилетних двойняшек Гарри и Лизы.

В недавнем интервью для YouTube-проекта «А поговорить?..» телеведущий признался, что считает Аллу Борисовну лучшей мамой из всех возможных. По словам Максима, именно супруга научила его тому, как нужно общаться с детьми, что им нужно дать. Супруг Примадонны уточнил, что при их с Пугачевой детях никто никогда не выяснял отношений, именно поэтому, по мнению телеведущего, они растут такими счастливыми.