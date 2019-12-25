74-летний Антонов оценивает свое выступление в 15 млн рублей

Одним из самых дорогих артистов на российских корпорантах, по словам продюсера Евгения Морозова, оказался 74-летний Юрий Антонов. Эстрадный певец оценивает свое выступление в 15 миллионов рублей. При этом убедить народного артиста России выступить на новогодних вечеринках и торжествах крайне сложно. Во-первых, в силу возраста, а во-вторых, из-за характера самого исполнителя, сетует Морозов. Именно по этой причине, по мнению продюсера, Юрий Михайлович числится в списке самых дорогих артистов.
«Все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести», — приводит «Московский комсомолец» слова Евгения Морозова.
Как ранее писал сайт Teleprogramma.pro, за 40-минутное выступление народная артистка СССР София Ротару требует порядка 60 тысяч долларов. Примечательно, что участие певицы на фестивале «Песня года» в Москве не предполагало никаких гонораров. В СМИ также сообщали о том, что на «Голубом огоньке» украинская исполнительница выступит вместо Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Алла Борисовна не планирует появляться на телеэкранах в новогоднюю ночь.
После гастролей в Белоруссии и презентации фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» возлюбленная шоумена Максима Галкина проводит уикенды дома в компании шестилетних двойняшек Гарри и Лизы.
В недавнем интервью для YouTube-проекта «А поговорить?..» телеведущий признался, что считает Аллу Борисовну лучшей мамой из всех возможных. По словам Максима, именно супруга научила его тому, как нужно общаться с детьми, что им нужно дать. Супруг Примадонны уточнил, что при их с Пугачевой детях никто никогда не выяснял отношений, именно поэтому, по мнению телеведущего, они растут такими счастливыми.