«Ты честный и ранимый»: Рудковская заговорила о характере Димы Билана

24 декабря свой день рождения отмечает Дима Билан. Ему исполнилось 38 лет. Одной из первых именинника поздравила музыкальный продюсера Яна Рудковская. Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовала в Instagram совместное фото с артистом. Этот снимок, к слову, был сделан на свадьбе участницы шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной.

В день рождения Димы Билана экс-возлюбленная бизнесмена Виктора Батурина высказалась о его характере. По словам Яны, певец всегда отличался своей добротой, честностью — а это, как считает музыкальный продюсер, большая редкость в жестоком конкурентном мире. Рудковская пожелала имениннику безграничного счастья, здоровья и благополучия.

«Мой любимый друг! Мы с тобой пятнадцать лет идем плечо к плечу и делаем много хорошего в этом мире! Твои песни любят как взрослые, так и дети! Ты невероятно добрый и честный, очень тонкий и ранимый… Я тебя очень люблю», — отметила Яна.

В одном из недавних интервью младшая сестренка Димы Билана — Анна — призналась, что всегда гордилась старшим братом. По словам девушки, им крайне редко удается встретиться, даже несмотря на то, что теперь она живет в Москве. При этом Дима часто созванивается с близкими, проявляя заботу и внимание к родным.