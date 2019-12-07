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«По-моему, да, Полина оскорбилась»: Сюткин высказался об инциденте с семечками на «Голосе»

По словам певца, молодой исполнитель не ставил цель разозлить певицу.

«По-моему, да, Полина оскорбилась»: Сюткин высказался об инциденте с семечками на «Голосе»
Сюткин прокомментировал инцидент на "Голосе"/http://globallookpress.com/

Музыкант Валерий Сюткин, член жюри проекта «Голос», прокомментировал небольшой инцидент, который случился на шоу. Напомним, что 17-летний певец Арсений Курчанин во время песни группы «Руки вверх» подошел к Полине Гагариной и бросил на стол звезде горсть семечек. Исполнительница этого явно не ожидала.

«По-моему, да, Полина оскорбилась. Но это все было сделано с самоиронией — это же телевизионное шоу. Она среагировала как актриса, потому что не лишена актерского дара», — отметил Валерий Сюткин.

Как считает певец, молодой артист и его наставник Сергей Шнуров явно не ставили цель оскорбить Полину Гагарину. Все было сделано с добрым юмором. Как подчеркнул Сюткин, музыкант позже сам убрал семечки. Неловкая ситуация была исчерпана.

Сюткин уверен, что Курчанин выполнял установку своего наставника. Его он назвал «обаятельным уральским хулиганом». Как известно, парень приехал из Свердловской области. Бывший лидер группы «Браво» не сомневается, что это именно Шнуров придумал «трюк с семечками». Как сказал музыкант, внутренней кухни шоу он не знает. Как и все зрители, члены жюри видят номера впервые, сообщает портал Ura.ru.

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Арсений КурчанинВалерий СюткинПолина ГагаринаСергей Шнуров
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«По-моему, да, Полина оскорбилась»: Сюткин высказался об инциденте с семечками на «Голосе»
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