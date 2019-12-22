72-летняя Ротару выступит на «Голубом огоньке» вместо Пугачевой

Примадонна уже ездила с гастролями в Белоруссию и презентовала в кинотеатре «Октябрь» фильм «Алла Пугачева: Тот самый концерт».

70-летняя Алла Пугачева опровергла свое участие в новогодних шоу. Вместо Примадонны отечественного шоу-бизнеса на «Голубом огоньке» выступит 72-летняя София Ротару. Об этом сообщает портал Ura.ru. Ранее «Золотой голос России» Николай Басков выступил в поддержку народной артистки СССР, заявив, что он считает Софию Михайловну легендарной исполнительницей и великой певицей, снискавшей признание и любовь поклонников благодаря красивому тембру и сильному вокалу.

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По информации издания, украинская певица выступит на концерте с двумя композициями. Кроме того, Ротару записала новогоднее поздравление в зрительском зале. Повидаться с Софией Михайловной в Москве планировал и музыкальный продюсер Бари Алибасов. Супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной в недавнем интервью признался, что с удовольствием побеседовал бы с Ротару, если у него возникнет такая возможность.

В поддержку Софии Михайловны высказывался и Максим Галкин, по-достоинству оценив слова Баскова. Напомним, что ранее Алла Борисовна ездила с гастролями в Белоруссию. В интервью Кириллу Клейменову в программе «Время» на Первом канале Примадонна призналась, что она не скучает по сцене. Сейчас артистка всю себя посвящает семье, занимаясь воспитанием шестилетних двойняшек Гарри и Лизы. В следующем учебном году дети Аллы Борисовны пойдут в первый класс.