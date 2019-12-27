Танцы на крыше под надувной Луной: Стас Михайлов спел для новогоднего шоу на Первом

— Девочки, мне нужна страсть! Страсть нужна! Давай-давай, вот та-ак! Молодец! Молодцы! – режиссер с сочувствием следил за танцовщицами в легких вечерних платьях.

На открытой веранде ресторана, которая когда-то была всего лишь плоской крышей одного из цехов трамвайного депо было холодно и темно. «Девочки» не то, чтобы страстно, но с должным вниманием и уважением смотрели в объектив. Сидя на ледяных стульях, они грациозно двигали руками, ногами и даже пару раз поднялись, чтобы покрутиться перед камерами. Совсем рядом под порывами декабрьского ветра раскачивалась большая надувная Луна – символ новогодней ночи Первого канала.

— Еще раз встаем! Молодцы! Меняемся местами. Пересаживаемся. Отлично! – довольный работой танцгруппы режиссер выдохнул. – Стоп! Греемся!

Танцовщицы сбежали вниз по лестнице – в помещение ресторана.

— Скажите, может быть кому-то чай принести? – спросил официант.

— Всем! – ответили ему женские голоса.И официант, одобряюще-ободряюще улыбнувшись, ушел на кухню.

Через минуту в зал ресторана вошел Стас Михайлов. В белом смокинге, белой рубашке и белых ботинках. Он приветливо поздоровался, и скромно отошел к угловому столику обсудить планы.

— В самолете полечу в обычной одежде. В аэропорту переоденусь и поеду, – объяснил он стоящим рядом.

Те понимающе кивнули.

Подошла помощница режиссера и позвала его на веранду.

— Так! Артист наверху! Готовимся!

Операторы и осветители уже ждали его там. Михайлов встал на «точку», заиграла музыка, и он, пританцовывая, спел песню. Затем еще раз – чтобы операторы засняли крупный план и детали.

После этого, артиста отпустили погреться, и на веранду побежали танцовщицы. Чуть позже Михайлов присоединился к ним. Режиссер, не отрываясь, смотрел в монитор, на который транслировалась картина с дрона, летающего над съемочной площадкой. Иногда его голос перекрывал музыку: «Левее! Не срезай план! Ближе давай! Очень хорошо!»

Одного дубля оказалось достаточно. Михайлов деликатно пропустил своих танцовщиц в теплое помещение первыми, попрощался со съемочной группой и через пару минут уехал.

И корреспондент Teleprogramma.pro тоже побежал греться :)

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