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«Петь точно не будет»: Гагарина отказала сыну в участии в шоу «Голос. Дети»

Супруга Дмитрия Исхакова видит в 12-летнем наследнике талантливого пианиста.

«Петь точно не будет»: Гагарина отказала сыну в участии в шоу «Голос. Дети»
Полина Гагарина с супругом Дмитрием Исхаковым (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Полина Гагарина рассказала о своем 12-летнем сыне Андрее. По словам исполнительницы, ее старший наследник вряд ли появится на слепых прослушиваниях в шоу «Голос. Дети». Сейчас у юноши ломается голос и ему «не до проекта». Однако с музыкой отпрыск певицы связан неразрывно. Пасынок Дмитрия Исхакова играет на пианино. По словам Полины, юноша будет аккомпанировать ей на сольном концерте в «Мегаспорте» 29 ноября. Гагарина добавила, что это для него это не впервые, ранее мальчик уже выступал на сцене вместе с ней.

«Мне кажется, Андрей очень талантливый пианист, но петь он точно не будет», — отметила Полина.

Помимо ежедневных занятий в музыкальной школе, Андрей посещает бассейн и уделяет внимание иностранным языкам, в частности, английскому. Сын Полины хорошо учится в школе, и пока на вокал времени у него не остается.

Еще в 2016 году исполнительница рассказала о способностях мальчика к пению и возможном участии Андрея в вокальном проекте «Голос. Дети». Об этом знаменитость говорила в эфире шоу, в беседе с телеведущим Дмитрием Нагиевым.

Певица Полина Гагарина с детьми
Полина Гагарина с дочкой Полиной и сыном Андреем (Фото: Instagram.com/gagara1987)

Сейчас Полина Гагарина старается как можно больше времени проводить со своими детьми и мужем Дмитрием Исхаковым, уделять им больше внимания. Свою двухлетнюю дочь Мию она называет «большой хулиганкой», но при этом отмечает, что девочка «крайне артистична» и обладает феноменальной памятью. В интервью певица также поделилась с читателями, что не против завести третьего ребенка, но пока выбранная профессия не позволяет ей задуматься о декрете.

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«Петь точно не будет»: Гагарина отказала сыну в участии в шоу «Голос. Дети»
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