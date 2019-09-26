Водонаева выбрала платье-комбинацию небесного цвета для фотосессии

Алена Водонаева любит подчеркивать женственные формы облегающими нарядами. Она не боится выглядеть вульгарно или пошло. В ее гардеробе есть все от спортивных костюмов, до мини-бикини и топов. Как и любая девушка, Алена любит платья. В этом сезоне она поддержала тренд на леопардовый принт, а теперь отметилась и в платье-комбинации, которая тоже популярна.

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Этим летом Алена побывала в Лос-Анджелесе. Ей очень понравился город. Она даже призналась, что мечтает переехать жить в США. А пока девушка успела сняться там в фотосессии. Для съемок телеведущая выбрала платье-комбинацию из шелка небесного цвета. Благодаря длине миди она смогла показать босоножки пудрового цвета. Наряд подчеркнул пышный бюст знаменитости и ее подтянутые бедра.

Поклонникам понравился образ Водонаевой. Некоторые признались, что в этом наряде она похожа на Эвелину Бледанс. «Алена необыкновенно женственная», «Я подумала Эвелина Бледанс стоит», Ах, какая женщина«, «Босоножки огонь», «Очень красивая», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что в повседневной жизни Алена часто облачается в джинсы или комбинезоны. Она старается одеваться просто, но со вкусом.

Напомним, что ранее платья-сорочки полюбились звездам. По мнению экспертов, наряды в бельевом стиле никогда не выходят из моды. Не удивительно, что такие платья есть у Веры Брежневой, Виктории Лопыревой, Марины Юдашкиной и других известных персон.

А вы любите носить платья?