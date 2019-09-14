Лопырева вслед за Брежневой облачилась в платье-сорочку

Виктория Лопырева впервые стала мамой в феврале этого года. Она родила сына Марка Лео от своего возлюбленного Игоря Булатова. Примечательно, что модель быстро пришла в форму. Она вскоре после родов начала ходить в спортзал. Девушка смогла сбросить порядка 10 килограммов, но не благодаря правильному питанию. Она любит мамин борщ и жареную картошку. Также блондинка любит полезные продукты: бобы, хумус, морепродукты, гречку и мясо в небольших количествах.

Не удивительно, что все лето Виктория демонстрировала стройные ноги в шортах и не боялась оголять живот. Безупречному чувству стиля девушки можно только позавидовать. На днях она приехала в Баку, чтобы поздравить своего друга с днем рождения. Для появления на вечеринке Лопырева выбрала платье-сорочку изумрудного цвета. Наряд подчеркнул фигуру девушки. К тому же, подол платья с рюшами игриво развевался при ходьбе.

Поклонники пришли в восторг от наряда модели. «Зеленый огонь, Вик», «Ты с каждым днём становишься все прекраснее и прекраснее», «Какие соблазнительные формы», «Вам так лучше, Вик», «Вот это платье, красота», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, платья-комбинации стали особо популярны в этом сезоне. Ранее отдали предпочтение такому наряду Вера Брежнева, Анна Нетребко и даже Марина Юдашкина. Многие выбирают также платья постельных оттенков, чтобы выглядеть более романтично, а другие предпочитают яркие образы, чтобы наряд выглядел более нарядно, что и сделала Лопырева.

А вам понравился наряд Виктории?