Звездный стиль

Водонаева в платье с леопардовым принтом повеселилась на свадьбе друзей

Несколько дней светская львица провела в Армении.

Водонаева в платье с леопардовым принтом повеселилась на свадьбе друзей
Алена Водонаева. фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Алена Водонаева летом провела несколько недель в Лос-Анджелесе. Она хотела взять в себя в руки, чтобы начать заниматься спортом и правильно питаться, но ритм большого города не дал ей такой возможности. Звездный блогер много гуляла со своим сыном Богданом, но также не отказывала себе в изысканных блюдах. В итоге, вернувшись домой, она пожаловалась, что набрала вес. Однако, сев на диету, звезда телестройки продержалась недолго.

На днях Водонаева уехала в Армению на свадьбу друзей, которая продлилась два дня. Там девушка дала себе поблажку и ела без зазрения совести вафли с сахарной пудрой и ягоды. На самом торжестве она повеселилась. Алена выглядела очень эффектно в платье-макси из легкой ткани и с леопардовым принтом, который в моде в этом сезоне. К наряду она добавила пояс и ботфорты Jimmy Choo, а также сделала объемную прическу в стиле Шакиры.

Телеведущая не стала скрывать, что очень боялась сильно поправиться за время своей поездки. «Больше всего в Армении мне было страшно есть. Я боялась, что вернусь из Еревана + 100 кг», — написала она. «Я кстати, не поправилась. Ни на грамм. Хотя ела пахлаву на свадьбе. Целых два куска. И инжир», — добавила Водонаева.

Поклонники пришли в восторг от ее образа и в особенности от прически. «Так тебе идёт такая прическа! Вообще отпад!», «Какой потрясающий образ», «Очень гармоничный образ», «Нежный образ! Тебе очень идёт», «Поразительно, а какая грива!» — прокомментировали пост подписчики.

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Водонаева в платье с леопардовым принтом повеселилась на свадьбе друзей
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