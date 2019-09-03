61-летняя Юдашкина в Гонконге появилась на публике в платье-сорочке

Знаменитость отдыхает за границей в компании 29-летней дочери Галины и внуков.

Этим летом 61-летняя Марина Юдашкина успела побывать в Турции, после чего возлюбленная модельера отправилась в Израиль. На личной страничке в Instagram супруга 55-летнего Валентина Юдашкина делилась отпускными снимками. Судя по фотоотчёту, даже на отдыхе знаменитость не пропускает ежедневных тренировок.

Так на каникулах в Гонконге Марина Владимировна отправилась в тренажерный зал, отдав предпочтение кардионагрузкам.

«Ели много, вкусно!! Пора немного сбросить вес», — добавила супруга кутюрье.

На личной страничке в Instagram Юдашкина опубликовала свежее фото, в кадре она запечатлена в компании 29-летней дочери Галины. На публике супруга Валентина Абрамовича появилась в облегающем фигуру платье-сорочке темно-синего оттенка. Наследница модельера отдала предпочтение белому брючному костюму. Примечательно, что в Гонконг Марина согласилась взять и внуков: Аркадия и Анатолия.