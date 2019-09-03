Звездный стиль

Водонаева в лаковом плаще и на шпильках снялась в фотосессии

Телеведущая поделилась осенним настроением.

Водонаева в лаковом плаще и на шпильках снялась в фотосессии
Алена Водонаева. фото: globallookpress.com

Алена Водонаева еще во время участия в «Доме-2» любила привлекать к себе внимание. Для этого она использовала свое обаяние и красоту. Девушка подчеркивала достоинства своей фигуры облегающими и порой откровенными нарядами. Со временем телеведущая стала чаще надевать строгие и спортивные костюмы, но она по-прежнему старается выглядеть максимально привлекательно и не боится быть яркой.

Лето прошло и настала осень, а вместе с ней и время, когда нужно доставать теплую одежду. Пока погода в столице стоит солнечная, но многие звезды уже начали подбирать стильные осенние образы. Водонаева приняла участие в фотосессии. Она примерила уже не купальник или мини-платье, а стильный бежевый плащ из глянцевой ткани. Наряд светская львица дополнила полупрозрачными туфлями на шпильке. Волосы она распустила, чтобы выглядеть еще более женственно.

На видео со съемки Алена наложила аудиозапись песни Михаила Шуфутинского «3 сентября». Девушка решила поделиться своим осенним настроением. Поклонники с удовольствием стали цитировать слова из песни и отметили, что элегантный образ очень идет Водонаевой. «Кожа, латекс и глубокие темные оттенки — 100% ваше, Алена!», «Шикарные ноги», «Грациозная кошечка», «Обалденный плащик, просто красотка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в этом году сын Алены не пошел в школу. Она перевела его на семейное обучение. Теперь Богдан будет учиться дома со своими преподавателями. По словам светской львицы, так ее наследник сможет получить достаточно знаний, чтобы поступить в престижный вуз в США или Англии.

А вам понравился новый образ Водонаевой?

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Тэги:

Алена ВодонаеваЗвездный стильмода и стильмодная фотосессия

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Водонаева в лаковом плаще и на шпильках снялась в фотосессии
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