ЗВЕЗДЫ

Бледанс появилась на молодежной премии в платье с обнаженными плечами

Телеведущая пришла на мероприятие с сыном Семеном.

Бледанс появилась на молодежной премии в платье с обнаженными плечами
https://www.instagram.com/bledans/

Эвелина Бледанс особое внимание уделяет детям. Может еще и потому, что не понаслышке знает, каково это воспитывать особенного ребенка.

А потому и молодежную премию «Дай пять» телеканала СТС пропустить не смогла. Звезда заметила, что дети делают выбор интуицией, а потому их голоса самые честные.

Привлек внимание и образ Эвелины на дорожке.

Эвелина Бледанс
Teleprogramma.pro: Кристина Десятова

Телеведущая была одета в духе «скачек Монте-Карло», проходящих каждое лето на московском ипподроме… Черное платье с белым кружевом и обнаженными плечами она дополнила белой шляпкой с вуалью.

«Но это же премия, вот мне и захотелось выглядеть нарядно », — заметила она. На красной дорожке Эвелину сопровождал сын, одетый, к слову, в ту же цветовую гамму, что и звездная мама.

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«Дай пять»Семен СеминЭвелина Блёданс

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Бледанс появилась на молодежной премии в платье с обнаженными плечами
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