«Старались обойтись без шума»: Водонаева высказалась о свадьбе Бондарчука

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева прокомментировала «приватную» свадьбу 52-летнего Федора Бондарчука и 30-летней Паулины Андреевой. В отличие от Ксении Собчак и Константина Богомолова, режиссер и его возлюбленная попросили звездных гостей отказаться от соцсетей на время торжества. Таким образом, близкие друзья молодоженов не могли публиковать в микроблогах кадры со свадебного банкета. Именно подобная скрытность, по мнению Алены, привлекла излишнее внимание к жениху и невесте.

«Но как бы Федор и Паулина ни старались обойтись без лишнего шума, беспрецедентная приватность только подогрела интерес к их торжеству», — отметила Водонаева в колонке для 7days.ru.

При этом экс-участница телестройки припомнила слова близкого друга Бондарчука — 58-летнего Александра Роднянского, который все-таки поделился с общественностью впечатлениями от прошедшей свадьбы. По словам Алены, поздравляя Федора и Паулину, продюсер совершенно забыл о бывшей жене режиссера — Светлане Бондарчук.

Роднянский заявил, что до встречи с Андреевой Федор был «законченным интровертом» и только благодаря молодой супругу ему удалось измениться.

«Произошел переход из черно-белой в цветную жизнь…» — процитировала Александра Ефимовича Водонаева, с уверенностью заявив, что экс-супруга Бондарчука, вполне могла обидеться на подобное заявление.

Позже, по словам Алены, Роднянский все таки отредактировал свою публикацию, убрав из поздравления фразу о «черно-белой жизни». Телеведущая призналась, что она не знает об истинных причинах, побудивших Федора засекретить свадьбу с Паулиной. При этом Водонаева предположила, что Бондарчук вполне мог сделать это ради Светланы, проявив уважение к чувствам экс-супруги.