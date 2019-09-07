Звездный стиль

Нюша показала, с чем актуально сочетать джинсовые шорты

Певица поделилась летним снимком.

Нюша показала, с чем актуально сочетать джинсовые шорты
Нюша. фото: globallookpress.com

29-летняя Нюша стала мамой в прошлом году. Своему мужу Игорю Сивову она подарила дочку. После родов певица не стремилась сразу привести себя в форму. Она постепенно начала следить за питанием и вернулась к спорту спустя несколько месяцев после появления на свет малышки. В итоге к лету артистка практически вернулась к прежнему ритму жизни и вновь стала выступать на сцене.

В жаркие дни, в перерывах между работой, Нюша успевала загорать и хвасталась постройневшей фигурой в бикини. С наступлением осени певица продолжила публиковать летние снимки. В День города Москвы девушка разместила фото в соцсети, на котором запечатлена в джинсовых мини-шортах с бахромой. Образ она дополнила боди светло-коричневого цвета и рубашкой, которую артистка решила не застегивать, а завязать в узел на уровне живота.

Наряд подчеркнул длинные ноги звезды и ее талию.

«В Москве продолжается солнце. И это настоящее вау уикенда! Знаете, кто сегодня станет главной звездой концерта на ВДНХ?! Сам Xzibit!!! Тот самый ведущий культового шоу „Тачка на прокачку“ заявлен хедлайнером! Я обожала это шоу», — поделилась Нюша.

Впрочем, поклонников больше привлек новый наряд певицы. Они пришли в восторг от стильного образа девушки. «Такая солнечная», «Ты такая красивая, просто загляденье», «Такое летнее фото, выглядите сногсшибательно», «Крутая», — прокомментировали пост подписчики. Стоит отметить, что недавно артистка перешла на правильные завтраки. По утрам она балует себя оладьями, сырниками и творогом. А вот на ночь девушка не ест.

А вам понравился наряд звезды?

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Нюша показала, с чем актуально сочетать джинсовые шорты
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