Безрукова в розовом платье с перьями отметилась на модной вечеринке

Ирина Безрукова в этом году доказала, что в 54 года еще может дать фору молодым. Она приняла участие в шоу «Последний герой». Победить актриса не смогла, но стала душой коллектива и прожила в соревновательном режиме на острове несколько недель. Вернувшись домой она призналась, что сильно похудела. Однако наряды и раньше идеально сидели на ее фигуре.

Артистка тщательно следит за своей внешностью. Недавно Ирина сменила имидж, сделав каре. Теперь она экспериментирует с укладкой, то выпрямляя волосы, то делая волны. К слову, актриса любит облачаться в элегантные платья, но также не боится носить и мини-шорты. так на данях она посетила модную «розовую» вечеринку, которую организовал журнал Glamour в честь 15 летия.

Гости собрались в гастро-маркете «Балчуг» у стен Кремля. Безрукова соблюла дресс-код и была неотразима в нежно-розовом платье свободного кроя, низ которого украшали перья. Волосы она собрала в хвост, сделав аккуратный пробор. Также образ она дополнила белым жакетом и балетками. От актрисы невозможно было оторвать глаз.

К слову, на вечеринке отметились и другие известные персоны: Мария Погребняк, Нюша, Катерина Шпица, Екатерина Одинцова и Жанна Мартиросян, Настасья Самбурская и другие знаменитости. Многие из них отдали предпочтение брючным костюмам и лишь единицы облачились в платья.

А вам понравился образ Безруковой?