От платьев до курток: Пугачева, Кудрявцева и другие звезды выбрали стиль оверсайз

Чтобы скрыть недостатки фигуры или подчеркнуть ее достоинства, нужно подбирать вещи правильного фасона. Однако дизайнеры придумали универсальные наряды, которые можно носить женщинам с любой фигурой.

Девушки очень любят забирать у своих любимых мужчин футболки или свитера. Конечно, в домашних условиях. Но ведь и вправду удобно, да и отражение в зеркале отдает особым шармом и стильностью. А из-за их большого размера даже на пышной фигуре такие вещи больше смотрятся как туника или платье. Неудивительно, что дизайнеры взяли это на заметку и стали создавать вещи свободного кроя, которые получили название oversize.

В этом сезоне звезды особенно часто выбирали этот стиль одежды. Мы решили узнать, какие «безразмерные» вещи они носят и как это смотрится. А для начала дизайнер Сергей Никулин объяснил, почему вообще возникла такая мода на подобные вещи.

«Оверсайз актуален по одной простой причине — сейчас в тенденциях бесформенность, унисекс. Плюс оверсайз очень практичный вариант одежды, потому что люди, живущие в мегаполисе, стараются быстро одеться и побежать по делам, а это вещь, за которой не надо следить. Платье-чулок нужно все время поправлять, за рубашкой, заправленной в штаны, нужно следить, чтобы она не вылезла. А здесь ты накинула на себя и побежала. Тебе удобно и комфортно», — иронично, но точно пояснил эксперт.

Примадонна на стиле

Алла Пугачева еще десять лет назад обладала пышными формами и на сцене выступала как раз в платьях-оверсайз, которые в народе прозвали балахонами. Однако не так давно артистка феноменально похудела и сменила стилиста. Теперь она одевается в более молодежном стиле, предпочитая джинсы, мини-платья и шорты. Впрочем, иногда Примадонна словно вспоминает старые славные времена. Но теперь ее выбор — это монохромные туники или джемпера необычного кроя с принтом.

Вербер знала, как нужно себя преподнести

Этим летом ушла из жизни законодательница столичной моды Алла Вербер. Она обладала нестандартной фигурой, но умела выглядеть ярко и стильно. Незадолго до трагедии фэшн-директор ЦУМа дала советы женщинам с пышными формами, как им подбирать одежду. Она рекомендовала прятать полные ноги под платьями-макси, также выбирать блузки свободного кроя и из легких материалов, но не прозрачных. Сама Вербер любила носить платья и блузки-оверсайз, которые дополняла аксессуарами.

Литвинова на волне со временем

Рената Литвинова всегда выглядит элегантно, и не важно, во что она облачена: в вечернее платье или резиновые сапоги. Этим летом артистка устроила фотосессию в сарафане свободного кроя. За счет яркого цвета фуксия образ смотрелся очень современно и стильно. В этом наряде она смотрелась еще стройнее.

Не стоит забывать, что приближается осень. Рената на этот случай припасла кожаную куртку-оверсайз. Под нее можно надеть толстовку, чтобы было еще теплее, да и застегивать ее не обязательно. Со стороны такой образ будет смотреться дерзко и смело.

Для беременных — идеально

35-летняя певица Согдиана в июле в третий раз стала мамой. Она все девять месяцев гастролировала и выступала, при этом ей удавалось скрывать свое интересное положение. Как призналась сама певица, она сделала это намеренно. Скрыть округлившийся животик ей помогли как раз ныне актуальные тренды.

«Модные в этом сезоне оверсайз-пиджаки, платья-«пироженки» — и пойми тут: кто беременный, а кто нет!» — делилась она своей хитростью.

Поправилась — не беда!

А Анита Цой этим летом призналась, что стала стремительно набирать вес. Она заверила, что постарается сделать все, чтобы исправить ситуацию. Однако для этого нужно время. На фестивале «Жара» в Баку в июле артистка появилась в платье-оверсайз с рюшами на воротнике. За счет геометрического узора и свободного кроя певица смогла скрыть недостатки своей фигуры.

Словно принцесса на отдыхе

Еще одна модница, жена Гарика Мартиросяна, Жанна Мартиросян не пропускает модных показов и светских тусовок. Девушка обожает выделяться из толпы и для этого использует яркие наряды и необычные аксессуары. На отдыхе в Италии она вновь продемонстрировала, как можно даже в отпуске быть принцессой. Жанна выглядела неотразимо в платье-оверсайз белого цвета. На голову она повязала элегантный платок с жемчугом, а также дополнила образ сумочкой от «Шанель».

Чурикова: «Это стиляо!»

Известная ведущая Яна Чурикова любит облачаться в яркие костюмы, но в этом сезоне она показала, как можно носить рубашку-оверсайз. Для очередного рабочего утра ведущая выбрала голубую объемную рубашку, а также белые укороченные брюки свободного кроя. Образ звезда завершила босоножками с квадратным каблуком и солнцезащитными очками.

«Сначала меня смутил оверсайз, мне особо нечего скрывать. Но! Во-первых , это стилЯо! Во-вторых, „Андреяновские“ рубашки должны быть у каждой работающей женщины, я щщетаю ( Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)», — заявила Чурикова.

А звезда Comedy Woman Наталья Медведева не побоялась надеть длинную рубашку-оверсайз с широкими бриджами горчичного цвета. Она дополнила образ яркой сумкой со змеиным принтом. Девушка не прогадала с нарядом, так как выглядела необычно и стильно.

Первая леди Украины следит за трендами

Елена Зеленская продолжает сопровождать своего супруга Владимира на официальных мероприятиях: как за рубежом, так и в родной стране. Она старается выглядеть элегантно и при этом модно. Так, на встречу со спортсменами в Олимпийском учебно-спортивном центре «Конча-Заспа» в Киеве первая леди пришла в брючном оверсайз-костюме ярко-красного цвета и дополнила свой образ стильной обувью на плоском ходу. Поклонники пришли в восторг от ее наряда.

Для сцены и повседневной жизни

Лера Кудрявцева выглядит не только гораздо моложе своих лет, но и умеет одеваться со вкусом. Этим летом она побывала в Париже. Для прогулки по самому романтичному городу в мире ведущая облачилась в платье-оверсайз с цветочным принтом. Женственный образ он дополнила лишь солнцезащитными очками.

А недавно для появления на сцене «Новой волны» Лера снова выбрала платье свободного кроя, но на этот раз отдала предпочтение модному неоновому цвету.

Советы эксперта

Дизайнер Сергей Никулин отметил, что наряды-oversize — практичный образ, который должен быть в гардеробе каждой девушки. Эксперт дал советы, как и с чем носить рубашки и платья свободного кроя.

«Рубашки-оверсайз — это настолько коммуникабельная вещь. Ее могут носить как девушки с формами plus size, так и худышки с талией 62 сантиметра. Это уникальная придумка дизайнеров, придумка моды, поэтому оверсайз подходит абсолютно всем. Но все имеет свои пределы», — поделился Никулин. больше по теме Стильно и удобно: Брежнева, Лобода и другие звезды выбирают босоножки на шпильке Обувь может не просто дополнить любой образ, но и стать его изюминкой.

По словам эксперта, вещи свободного кроя могут скрыть излишнюю худобу или, наоборот, излишнюю полноту. Дизайнер подчеркнул, что видит в таких образах только плюсы, но он смог выделить и один минус. Очень стройным девушкам, по его мнению, не следует выбирать наряды оверсайз, которые еще и очень большие по размеру. В таком случае наряд выглядит очень комично.

«Женщинам с пышными формами я бы рекомендовал носить вещи с принтом. Лучше асимметричный принт, который будет визуально модифицировать фигуру, ее изменять, размывать силуэт. Девушкам с маленькой грудью тоже рекомендую принт от плечей, который будет отвлекать внимание. Это все визуальные приемы, которые будут создавать нужный эффект», — рассказал Никулин.

Тут можно вспомнить образ Пугачевой.

Что же касается монохрома, то, по словам дизайнера, тут все зависит от кроя, сечения, швов. А также от материала, из которого сшита вещь. Бархат, велюр или другая плотная ткань может сыграть злую шутку. Женщины с нестандартной фигурой в нарядах из подобных материалов могут смотреться еще крупнее, поэтому им стоит выбирать что-то легкое, невесомое, менее фактурное.

А у вас в гардеробе есть вещи свободного кроя?