Звездный стиль От платьев до курток: Пугачева, Кудрявцева и другие звезды выбрали стиль оверсайз
Звездный стиль

От платьев до курток: Пугачева, Кудрявцева и другие звезды выбрали стиль оверсайз

Екатерина Нестеренко Юлия Тодорович

Чтобы скрыть недостатки фигуры или подчеркнуть ее достоинства, нужно подбирать вещи правильного фасона. Однако дизайнеры придумали универсальные наряды, которые можно носить женщинам с любой фигурой.

Девушки очень любят забирать у своих любимых мужчин футболки или свитера. Конечно, в домашних условиях. Но ведь и вправду удобно, да и отражение в зеркале отдает особым шармом и стильностью. А из-за их большого размера даже на пышной фигуре такие вещи больше смотрятся как туника или платье. Неудивительно, что дизайнеры взяли это на заметку и стали создавать вещи свободного кроя, которые получили название oversize.

В этом сезоне звезды особенно часто выбирали этот стиль одежды. Мы решили узнать, какие «безразмерные» вещи они носят и как это смотрится. А для начала дизайнер Сергей Никулин объяснил, почему вообще возникла такая мода на подобные вещи.

«Оверсайз актуален по одной простой причине — сейчас в тенденциях бесформенность, унисекс. Плюс оверсайз очень практичный вариант одежды, потому что люди, живущие в мегаполисе, стараются быстро одеться и побежать по делам, а это вещь, за которой не надо следить. Платье-чулок нужно все время поправлять, за рубашкой, заправленной в штаны, нужно следить, чтобы она не вылезла. А здесь ты накинула на себя и побежала. Тебе удобно и комфортно», — иронично, но точно пояснил эксперт.

Примадонна на стиле

Алла Пугачева еще десять лет назад обладала пышными формами и на сцене выступала как раз в платьях-оверсайз, которые в народе прозвали балахонами. Однако не так давно артистка феноменально похудела и сменила стилиста. Теперь она одевается в более молодежном стиле, предпочитая джинсы, мини-платья и шорты. Впрочем, иногда Примадонна словно вспоминает старые славные времена. Но теперь ее выбор — это монохромные туники или джемпера необычного кроя с принтом.

Вербер знала, как нужно себя преподнести

Этим летом ушла из жизни законодательница столичной моды Алла Вербер. Она обладала нестандартной фигурой, но умела выглядеть ярко и стильно. Незадолго до трагедии фэшн-директор ЦУМа дала советы женщинам с пышными формами, как им подбирать одежду. Она рекомендовала прятать полные ноги под платьями-макси,  также выбирать блузки свободного кроя и из легких материалов, но не прозрачных. Сама Вербер любила носить платья и блузки-оверсайз, которые дополняла аксессуарами.

Литвинова на волне со временем

Рената Литвинова всегда выглядит элегантно, и не важно, во что она облачена: в вечернее платье или резиновые сапоги. Этим летом артистка устроила фотосессию в сарафане свободного кроя. За счет яркого цвета фуксия образ смотрелся очень современно и стильно. В этом наряде она смотрелась еще стройнее.

Не стоит забывать, что приближается осень. Рената на этот случай припасла кожаную куртку-оверсайз. Под нее можно надеть толстовку, чтобы было еще теплее, да и застегивать ее не обязательно. Со стороны такой образ будет смотреться дерзко и смело.

Для беременных — идеально

35-летняя певица Согдиана в июле в третий раз стала мамой. Она все девять месяцев гастролировала и выступала, при этом ей удавалось скрывать свое интересное положение. Как призналась сама певица, она сделала это намеренно. Скрыть округлившийся животик ей помогли как раз ныне актуальные тренды.

«Модные в этом сезоне оверсайз-пиджаки, платья-«пироженки» — и пойми тут: кто беременный, а кто нет!» — делилась она своей хитростью.

Поправилась — не беда!

А Анита Цой этим летом призналась, что стала стремительно набирать вес. Она заверила, что постарается сделать все, чтобы исправить ситуацию. Однако для этого нужно время. На фестивале «Жара» в Баку в июле артистка появилась в платье-оверсайз с рюшами на воротнике. За счет геометрического узора и свободного кроя певица смогла скрыть недостатки своей фигуры.

Словно принцесса на отдыхе

Еще одна модница, жена Гарика Мартиросяна, Жанна Мартиросян не пропускает модных показов и светских тусовок. Девушка обожает выделяться из толпы и для этого использует яркие наряды и необычные аксессуары. На отдыхе в  Италии она вновь продемонстрировала, как можно даже в отпуске быть принцессой. Жанна выглядела неотразимо в платье-оверсайз белого цвета. На голову она повязала элегантный платок с жемчугом, а также дополнила образ сумочкой от «Шанель».

Чурикова: «Это стиляо!»

Известная ведущая Яна Чурикова любит облачаться в яркие костюмы, но в этом сезоне она показала, как можно носить рубашку-оверсайз. Для очередного рабочего утра ведущая выбрала голубую объемную рубашку, а также белые укороченные брюки свободного кроя. Образ звезда завершила босоножками с квадратным каблуком и солнцезащитными очками.

«Сначала меня смутил оверсайз, мне особо нечего скрывать. Но! Во-первых , это стилЯо! Во-вторых, „Андреяновские“ рубашки должны быть у каждой работающей женщины, я щщетаю ( Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)», — заявила Чурикова.

А звезда Comedy Woman Наталья Медведева не побоялась надеть длинную рубашку-оверсайз с широкими бриджами горчичного цвета. Она дополнила образ яркой сумкой со змеиным принтом. Девушка не прогадала с нарядом, так как выглядела необычно и стильно.

Первая леди Украины следит за трендами

Елена Зеленская продолжает сопровождать своего супруга Владимира на официальных мероприятиях: как за рубежом, так и в родной стране. Она старается выглядеть элегантно и при этом модно. Так, на встречу со спортсменами в Олимпийском учебно-спортивном центре «Конча-Заспа» в Киеве первая леди пришла в брючном оверсайз-костюме ярко-красного цвета и дополнила свой образ стильной обувью на плоском ходу.  Поклонники пришли в восторг от ее наряда.

Для сцены и повседневной жизни

Лера Кудрявцева выглядит не только гораздо моложе своих лет, но и умеет одеваться со вкусом. Этим летом она побывала в Париже. Для прогулки по самому романтичному городу в мире ведущая облачилась в платье-оверсайз с цветочным принтом. Женственный образ он дополнила лишь солнцезащитными очками.

А недавно для появления на сцене «Новой волны» Лера снова выбрала платье свободного кроя, но на этот раз отдала предпочтение модному неоновому цвету.

Советы эксперта

Дизайнер Сергей Никулин отметил, что наряды-oversize — практичный образ, который должен быть в гардеробе каждой девушки. Эксперт дал советы, как и с чем носить рубашки и платья свободного кроя.

«Рубашки-оверсайз — это настолько коммуникабельная вещь. Ее могут носить как девушки с формами plus size, так и худышки с талией 62 сантиметра. Это уникальная придумка дизайнеров, придумка моды, поэтому оверсайз подходит абсолютно всем. Но все имеет свои пределы», — поделился Никулин.

По словам эксперта, вещи свободного кроя могут скрыть излишнюю худобу или, наоборот, излишнюю полноту. Дизайнер подчеркнул, что видит в таких образах только плюсы, но он смог выделить и один минус. Очень стройным девушкам, по его мнению, не следует выбирать наряды оверсайз, которые еще и  очень большие по размеру. В таком случае наряд выглядит очень комично.

«Женщинам с пышными формами я бы рекомендовал носить вещи с принтом. Лучше асимметричный принт, который будет визуально модифицировать фигуру, ее изменять, размывать силуэт. Девушкам с маленькой грудью тоже рекомендую принт от плечей, который будет отвлекать внимание. Это все визуальные приемы, которые будут создавать нужный эффект», — рассказал Никулин.

Тут можно вспомнить образ Пугачевой.

Что же касается монохрома, то, по словам дизайнера, тут все зависит от кроя, сечения, швов. А также от материала, из которого сшита вещь. Бархат, велюр или другая плотная ткань может сыграть злую шутку. Женщины с нестандартной фигурой в нарядах из подобных материалов могут смотреться еще крупнее, поэтому им стоит выбирать что-то легкое, невесомое, менее фактурное.

А у вас в гардеробе есть вещи свободного кроя?

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Алла ПугачеваАнита ЦойЖанна МартиросянЗвездный стильЛера КудрявцеваМеган Марклмода и стильМодные тренды

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От платьев до курток: Пугачева, Кудрявцева и другие звезды выбрали стиль оверсайз
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