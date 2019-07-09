Рианна появилась сразу на трех обложках китайского журнала

Рианна стала героиней обложки китайского издания Harper’s Bazaar. Певица приняла участие в экзотической фотосессии и появилась сразу на трех обложках издания.

Звезда примерила несколько ярких образов. На одной из фото она запечатлена в креативном синем платье с открытыми плечами и пышной юбкой. Завершают образ красиво уложенные волосы в азиатском стиле и сачок в руке.

На другом снимке она позирует в воздушном платье горчичного цвета на сиреневом фоне в окружении флуоресцентных бабочек.

Тема бабочек прослеживается и на последней обложке, где Рианна сфотографирована в белом одеянии и c дизайнерским маникюром.

«Родившись на Барбадосе, Рианна прошла путь от никому неизвестной артистки до всемирно известной певицы, благодаря своему музыкальному таланту. Сегодня она служит примером для подражания для девушек всего мира и может носить титул даже «королевы поп-музыки», — говорится в подписи к одному из снимков.

«Рианна славится своей бесстрашием и любовью к правде. Ей все равно, что скажут другие, она просто делает то, что любит. Спустя четыре года Рианна снова появилась на нашей обложке и воплощает собой встречу западного стиля с восточной эстетикой», — гласит следующий комментарий издания.

«Певица, икона, бизнесвумен…. У Рианны множество титулов и она становится все более влиятельной. При помощи этого влияния, она поддерживает меньшинства, демонстрируя при этом невероятную женскую силу», — резюмируют авторы поста.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что Ким Кардашян появилась на трех обложках японского Vogue.