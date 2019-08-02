Жена Мартиросяна облачилась в белое платье oversize на отдыхе

Мало кто знает, что Гарик Мартиросян уже больше 20 лет состоит в браке со своей избранницей Жанной. Она активно ведет свою страничку в соцсетях и шутит не хуже супруга. К тому же 43-летняя женщина увлекается модой и порой одевается не менее стильно, чем известные светские львицы и модели. Не удивительно, что она не раз посещала модные показы в Москве и Париже.

Этим летом Жанна путешествует по Италии. Она успела позагорать и поплавать на побережье в городе Форте-дей-Марми, где также отдыхала Ксения Бородина. Ближе к августу жена Мартиросяна приехала в Рим. В соцсети она делится снимками, демонстрируя один наряд лучше другого. Для прогулки по городу женщина облачилась в белое платье свободного кроя. Образ она дополнила повязкой в тон с жемчугом и сумкой от «Шанель».

Несмотря на то, что Жанна обладает стройной фигурой, наряд фасона oversize ее не испортил, а лишь придал женственности. Супруга артиста выглядела словно Джульетта из пьесы Шекспира. Поклонники пришли в восторг от ее образа. «Жанна прекрасна, но это платье … просто восторг», «Жанночка, вы такая классная», «Богиня», «Какая стильная „статуя“», — прокомментировали пост подписчики.

В подписи к фото Жанна написала шуточную историю об одноименной статуе, которую якобы облюбовали туристы. «А где же информация про статую „Гарик“, которая постоянно фотографирует „Жанну“ на выездных экспозициях?» — пошутил в комментариях Мартиросян.

А вам понравился наряд Жанны?