Шейк появилась в мини-юбке и леопардовых ботфортах на вечеринке в Милане

С наступлением осени Ирина Шейк с головой погрузилась в работу. Ей удалось провести время с дочкой Леей, когда Неделя моды проходила в Нью-Йорке. Именно там уже несколько месяцев живет модель после расставания с Брэдли Купером. А вот потом ей пришлось оставить наследницу, так как у нее началась череда командировок. Она приняла участие на показах Oscar de la Renta и Brandon Maxwell, а также в Лондоне прошлась по подиуму в образе от Burberry.

больше по теме Папарацци засняли Шейк в кожаных шортах и тренче в аэропорту Милана Модель примет участие в итальянской Неделе моды.

А 18 сентября Ирина приехала в Милан. Папарацци сразу обратили на нее внимание в аэропорту, так как только по ногам девушки и ее походке сразу можно определить, что она супермодель. Как оказалось, русская красавица приехала, чтобы побывать на вечеринке по случаю двадцатилетия Vogue Japan. Гостями светского вечера стали такие знаменитости, как Приянка Чопра, Анна Делло Руссо, Наталья Османн, Жасмин Сандерс, Ясмина Муратович и многие другие известные персоны.

Темой вечера стала современная японская культура Каваий. Шейк на темно-фиолетовой ковровой дорожке позировала в черной мини-юбке и шелковой блузке с узорами от Versace. Образ она дополнила ботфортами с трендовым леопардовым принтом. В руках девушка держала миниатюрный клатч. На вечеринке она встретила многих своих коллег и подруг, включая новозеландскую модель Стеллу Максвел. Они даже сделали совместное фото в уборной.

Отметим, что пока Ирина работает в поте лица, за ее дочкой скорее всего приглядывает Купер. Хотя в последние месяцы заботится о ребенке модели также помогала ее мама Ольга, которая для этого приехала в США. В августе Шейк устроила матери отпуск на Ибице, где они отдохнули. По всей видимости, теперь настала очередь Брэдли проводить время с малышкой Леей.

А вам понравился новый образ Шейк?