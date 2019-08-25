Брэдли Купер увез в Диснейлэнд дочь и новую девушку

Вот уже несколько месяцев, как главный голливудский сердцеед показывает себя в роли любящего и заботливого отца. Звезда «Мальчишника в Вегасе» после расставания с моделью Ириной Шейк на все выходные забирает их общую дочь Лею.

Папа катает малышку на каруселях, выбирает с ней игрушки в магазинах и старается потакать всем ее капризам. Вот и в этот раз актер отвел малышку в Диснейлэнд.

Правда, в парк развлечений они отправились не вдвоем. Компанию им составила подруга Купера. Более того, в один момент отец оставил двухлетнюю дочь на няню, а сам прокатился с таинственной избранницей на самом страшном аттракционе.

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Девочка же успела покружиться на самой красивой детской карусели, вскарабкаться на огромную черепаху и даже отметиться на «летающем слоне». Только вот любимым аттракционом Леи оставались большую часть времени плечи папы.

Что же до девушки, то ее по фото в Instagram поклонники пока не узнали. Но раз уж актер решил познакомить ту с дочерью, значит, отношения у пары весьма серьезные. Да может и к лучшему это, что Купер выбрал не публичную избранницу.