ЗВЕЗДЫ

Ужин на побережье: Шейк показала, как отдыхает с мамой на Ибице

Модель впервые за долгое время поделилась кадрами из отпуска.

Ужин на побережье: Шейк показала, как отдыхает с мамой на Ибице
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк после слухов о расставании с Брэдли Купером долго хранила молчание, а затем уехала отдыхать на Ибицу. По некоторым данным, многие издания просили модель дать откровенное интервью о своих отношениях с актером, но она отказалась. Теперь же девушка задумалась над тем, чтобы написать мемуары. В них она и раскроет все подробности романа с Купером.

Папарацци удалось сделать снимки, где Ирина загорает и купается с дочкой. Ей также составляла компанию мама — Ольга Шайхлисламова. Модель иногда отправлялась веселиться с друзьями, оставляя наследницу с бабушкой. А спустя пару недель Лею забрал Купер. Теперь он проводит с ней время в Нью-Йорке. А вот Ирина теперь наслаждается отдыхом вместе с мамой. 28 августа она впервые сама поделилась снимками с побережья.

Супермодель разместила фото, на котором запечатлена в бежевом топе и юбке в тон. Она сидела за столом вместе с мамой на набережной. Ольга выглядела не менее стильно, чем ее дочь. Женщина позировала в элегантном платье с цветочным принтом. Стол был красиво сервирован и украшен свечами. Некоторые поклонники восхитись тем, как молодо выглядит родительница Ирины. Они одарили маму и дочку комплиментами.

Шейк также опубликовала несколько снимков, где пьет чай в доме. Она даже показала, как ее мама выглядит в купальнике. На одном из снимков Ольга запечатлена в черном закрытом купальнике и пляжном халате, который недавно носила сама модель. Судя по всему, Ирина довольна своим отпуском.

мама Ирины Шейк. фото
Мама Ирины Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные семьиЗвездный стильИрина Шейк

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ужин на побережье: Шейк показала, как отдыхает с мамой на Ибице
Интересно?
Поделись с друзьями: