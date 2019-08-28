Ужин на побережье: Шейк показала, как отдыхает с мамой на Ибице

Ирина Шейк после слухов о расставании с Брэдли Купером долго хранила молчание, а затем уехала отдыхать на Ибицу. По некоторым данным, многие издания просили модель дать откровенное интервью о своих отношениях с актером, но она отказалась. Теперь же девушка задумалась над тем, чтобы написать мемуары. В них она и раскроет все подробности романа с Купером.

Папарацци удалось сделать снимки, где Ирина загорает и купается с дочкой. Ей также составляла компанию мама — Ольга Шайхлисламова. Модель иногда отправлялась веселиться с друзьями, оставляя наследницу с бабушкой. А спустя пару недель Лею забрал Купер. Теперь он проводит с ней время в Нью-Йорке. А вот Ирина теперь наслаждается отдыхом вместе с мамой. 28 августа она впервые сама поделилась снимками с побережья.

Супермодель разместила фото, на котором запечатлена в бежевом топе и юбке в тон. Она сидела за столом вместе с мамой на набережной. Ольга выглядела не менее стильно, чем ее дочь. Женщина позировала в элегантном платье с цветочным принтом. Стол был красиво сервирован и украшен свечами. Некоторые поклонники восхитись тем, как молодо выглядит родительница Ирины. Они одарили маму и дочку комплиментами.

Шейк также опубликовала несколько снимков, где пьет чай в доме. Она даже показала, как ее мама выглядит в купальнике. На одном из снимков Ольга запечатлена в черном закрытом купальнике и пляжном халате, который недавно носила сама модель. Судя по всему, Ирина довольна своим отпуском.