Шейк в шелковом наряде в пижамном стиле вышла на подиум в Лондоне

Ирина Шейк после отпуска на Ибице вернулась к работе с новыми силами. Она успела блеснуть на подиумах в Нью-Йорке. Девушка приняла участие в ряде показов. В свободное время она гуляла с дочкой Леей, которая ранее несколько недель провела со своим отцом Брэдли Купером. По слухам, влюбленные расстались в начале лета, но решили продолжить совместно растить наследницу. Однако на днях модели вновь пришлось на время оставить дочку.

Шейк приехала в Лондон, чтобы принять участие в Неделе моды. На этот раз она продемонстрировала на подиуме новую коллекцию бренда Burberry. Девушка продефилировала в асимметричной шелковой рубашке с платочным принтом и серых брюках с высокой талией. Коричневые ботильоны гармонично дополнили осенний образ в пижамном стиле от Риккардо Тиши. Ирина предстала в едва заметным макияжем и распущенными выпрямленными волосами.

«Еще один культовый момент от моего любимого гения Риккардо Тиши. Спасибо за то, что позволили мне стать частью вашего видения и истории Burberry», — поделилась модель эмоциями.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. «Очень красивая и невероятно потрясающая леди», «Потрясающе, так горжусь тобой», «Живая богиня», «Этот наряд удивительный», «Все-же ты невероятная», «Это моя любовь», «Какая модель, какая женщина», «Королева», — прокомментировали пост подписчики. К слову, на подиуме в этот день вышла еще одна русская красавица Алеся Кафельникова. Девушка смогла побороть зависимость от запрещенных веществ и вернулась в мир моды.

А вам понравился наряд Ирины?