Шейк подчеркнула идеальный пресс с помощью короткого топа

Модель надела его под брючный костюм в полоску.

Отличный пресс и чувство стиля Ирины Шейк оценили жители Нью-Йорка сразу по окончании Недели моды в этом городе. Модель заметили на улицах города в стильном образе практически сразу после показа.

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Напомним, на подиуме главного модного события года в США Ирина появилась в роскошном черном платье с многослойной юбкой, сразив публику наповал. А как только закончилось дефиле, она вновь облачилась в темное.

На сей раз это был брючный костюм глубокого синего цвета в актуальную белую полоску. Под пиджак русская модель надела короткий топ в тон принту. Взору нью-йоркской публики предстал шикарный пресс 33-летней российской модели.

Стильный образ Ирина дополнила грубыми черными ботинками, солнцезащитными очками и небольшой белоснежной сумкой.

Снимки, которые сделали папарацци, моментально разлетелись по Сети.