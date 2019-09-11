Шейк подчеркнула идеальный пресс с помощью короткого топа

Отличный пресс и чувство стиля Ирины Шейк оценили жители Нью-Йорка сразу по окончании Недели моды в этом городе. Модель заметили на улицах города в стильном образе практически сразу после показа.
Напомним, на подиуме главного модного события года в США Ирина появилась в роскошном черном платье с многослойной юбкой, сразив публику наповал. А как только закончилось дефиле, она вновь облачилась в темное.
На сей раз это был брючный костюм глубокого синего цвета в актуальную белую полоску. Под пиджак русская модель надела короткий топ в тон принту. Взору нью-йоркской публики предстал шикарный пресс 33-летней российской модели.
Стильный образ Ирина дополнила грубыми черными ботинками, солнцезащитными очками и небольшой белоснежной сумкой.
Снимки, которые сделали папарацци, моментально разлетелись по Сети.