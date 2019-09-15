НОВОСТИ

Шейк снялась в топе и велосипедках Сalvin Кlein

Снимок в Instagram снова вызвал восхищение поклонников модели.

Шейк снялась в топе и велосипедках Сalvin Кlein
Ирина Шейк. ФОТО:GLOBALLOOKPRESS.COM

Одними из главных ньюсмейкеров минувшего лета, конечно, стали Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк. Пара рассталась, а фанаты стали обвинять в этом певицу Леди Гагу, с которой голливудский актер снялся в фильме «Звезда родилась». Вся троица до сил пор не проронила ни слова по поводу этой истории и все, кажется живут своей жизнью.

По мнению поклонников модели, разрыв благоприятно отразился на внешности и профессиоанльной активности Шейк. Она неизменно демонстрирует в своем Instagram шикарные образы и рассказывает о том, как развлекается после работы.

В своей новой публикации Ирина снова поделилась снимком, который вызвал восхищение фанатов. На кадре Ирина стоит на улице. На ней черные топ, актуальные пока велосипедки и массивные ботинки. Так модель в очередной раз призналась в любви к бренду Сalvin Кlein.

Напомним, ранее фотографы поймали звезду подиумов во время прогулки с подросшей дочерью. На Шейк была толстовка и короткие черные шорты.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина ШейкИрина Шейк: последние новостиновые фото Шейкреклама с Ириной Шейк

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шейк снялась в топе и велосипедках Сalvin Кlein
Интересно?
Поделись с друзьями: