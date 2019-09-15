Шейк снялась в топе и велосипедках Сalvin Кlein

Одними из главных ньюсмейкеров минувшего лета, конечно, стали Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк. Пара рассталась, а фанаты стали обвинять в этом певицу Леди Гагу, с которой голливудский актер снялся в фильме «Звезда родилась». Вся троица до сил пор не проронила ни слова по поводу этой истории и все, кажется живут своей жизнью.

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По мнению поклонников модели, разрыв благоприятно отразился на внешности и профессиоанльной активности Шейк. Она неизменно демонстрирует в своем Instagram шикарные образы и рассказывает о том, как развлекается после работы.

В своей новой публикации Ирина снова поделилась снимком, который вызвал восхищение фанатов. На кадре Ирина стоит на улице. На ней черные топ, актуальные пока велосипедки и массивные ботинки. Так модель в очередной раз призналась в любви к бренду Сalvin Кlein.

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Напомним, ранее фотографы поймали звезду подиумов во время прогулки с подросшей дочерью. На Шейк была толстовка и короткие черные шорты.