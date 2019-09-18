Папарацци засняли Шейк в кожаных шортах и тренче в аэропорту Милана

Ирина Шейк в конце лета смогла на несколько недель вырваться из своего плотного графика и провести время на отдыхе с мамой. Модель купалась, плавала и веселилась на Ибице. Однако потом она всего неделю смогла побыть в Нью-Йорке с дочкой Леей, так как начался новый сезон и стартовали модные показы. Красотка дефилировала на подиумах в США и Англии, а теперь прибыла в Италию.

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Папарацци удалось заснять Ирину в аэропорту Милана. К слову, даже в обычной жизни девушка старается выглядеть просто и стильно. Она предстала в черных кожаных шортах, белой рубашке и бежевом тренче. Casual-образе брюнетка завершила ботинками на плоской платформе Dr. Martens и солнцезащитными очками. Губы она подвела карандашом, чтобы их выделить. Шейк вышагивала по аэропорту с сумочкой Versace в руках.

Вечером, 18 сентября, стартует Неделя итальянской моды. Скорее всего, русская красавица снова выйдет на подиум. Ранее она прекрасно выступила на показах Oscar de la Renta и Brandon Maxwell. А также продемонстрировала шелковый наряд своего друга Риккардо Тиши в Лондоне.

По всей видимости, Ирина вернется домой не скоро, а значит пока за дочкой приглядывает Брэдли Купер. Все лето ходили слухи, что влюбленные расстались. Это косвенно подтверждает тот факт, что пара вместе не появлялась на публике почти полгода. Также модель стала жить отдельно от актера. По некоторым данным, Шейк договорилась с Брэдли о совместной опеке над дочкой. А это значит, что они проводят с ней одинаковое количество времени.

А вам понравился осенний образ модели?