Марина и Валентин Юдашкины оделись в одной цветовой гамме

13 сентября произошло значимое событие — Ксения Собчак во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал Константин Богомолов. Влюбленные расписались в Грибоедовском ЗАГСе, а затем на катафалке покатались по Москве. У ворот церкви они появились уже в карете. Свой брак влюбленные узаконили и на небесах. А уже вечером состоялся грандиозный праздник, на котором собралось около 300 гостей.

Главное событие года не смогли пропустить Светлана Бондарчук, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Татевик Карапетян и другие известные персоны. Посетила торжество и чета Юдашкиных. Именитый модельер облачился в черный тканевый костюм, к которому подобрал рубашку и галстук в тон. От туфель он отказался в пользу кроссовок. Мария Юдашкина оделась в одной цветовой гамме с мужем. Она облачилась в элегантный комбинезон с тонким поясом.

«С дорогим и любимым», — написала супруга Валентина.

Поклонники пришли в восторг от образа не только модельера, но и его возлюбленной. «Стильная, красивая пара», — заявила Анита Цой. Пользователи Сети тоже одарили их комплиментами. «Такие красивые! Будьте здоровы и счастливы», «Марина, вы невероятные!», «Как приятно смотреть на вас!», «Чудесная пара», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что гуляния продлились до поздней ночи. Многие гости не могли сдержать слез, наблюдая за счастливыми молодоженами. Богомолов спел для своей новоиспеченной супруги, а Собчак станцевала откровенный танец на сцене. Они почти не отходили друг от друга весь вечер, обнимались и целовались на глазах публики. Они услышали много теплых слов от друзей и получили ценные подарки.

А вам понравились наряды супругов Юдашкиных?