Фото из ЗАГСа: Собчак позировала со своей мамой и родителями Богомолова

13 сентября 2019 года состоялось самое громкое событие осени. Ксения Собчак вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал режиссер Константин Богомолов. Последние месяцы светская львица готовилась к торжеству. Она даже призналась, что обвенчается с возлюбленным. Утром невеста похвасталась своим белоснежным платьем с кружевами от Christos Costarellos. Однако уже в ЗАГСе она избавилась от длинной фаты.

Как стало известно, к дверям дворца бракосочетаний влюбленные приехали на черном катафалке. Жених был облачен в черный костюм и пеструю рубашку. Вскоре приехали и его родители кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой. Примечательно, что они предпочли воспользоваться такси. Отец Богомолова отказался общаться с журналистами, а вот мама заявила, что они счастливы, если их сын тоже счастлив.

Вскоре в своем телеграм канале Собчак поделилась снимком, на котором запечатлена с родителями своего избранника и своей мамой Людмилой Нарусовой. Родительница телеведущей облачилась в белое лаконичное платье, которое дополнила цветной туникой. А Юрий и Ольга оделись в одной черно-белой гамме. На фото они улыбались, позируя с молодоженами.

Пока влюбленные катаются по столице и фотографируются, на территории Музея Москвы на Зубовском Бульваре завершаются последние приготовления к банкету. Оформление свадьбе было сделано в готическом стиле. На столах скатерти бардового цвета, а вся посуда от тарелок до бокалов черного цвета. Весь зал украшен алыми цветами. С потолка свисают белые шары. На сцене устанавливают аппаратуру, чтобы вечером там смогли выступать звезды. Материал подготовлен по данным издания «Комсомольская правда».

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