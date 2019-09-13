Звездный стиль

Бондарчук в наряде пудрового цвета отправилась на венчание Собчак

13 сентября светская львица вышла замуж за Константина Богомолова и теперь готовится к таинству в церкви.

Бондарчук в наряде пудрового цвета отправилась на венчание Собчак
Светлана Бондарчук. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак стала женой Константина Богомолова. 13 сентября влюбленные расписались в Грибоедовском ЗАГСе. Свидетелями этого события стали лишь самые близкие новобрачных и их родители. Примечательно, что светская львица снова дала повод говорить о себе, организовав торжество в готическом стиле. Жених был облачен в пеструю рубашку, а передвигались влюбленные на катафалке.

«Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы муж и жена. Мы поверили», — похвасталась Собчак.

Позже она отправилась со своим избранником в церковь. Ранее светская львица призналась, что решила обвенчаться с Богомоловым. Она не упустила возможности пошутить, что другого повода надеть корону может и не случиться. Как оказалось, на таинстве будет присутствовать и Светлана Бондарчук, подруга Ксении.

В соцсети модель опубликовала фото, которое сделала по пути на торжество. В кадре Светлана позирует в брюках и блузке пудрового цвета. Наряд украшен кружевами. Она также приготовила ажурный платок, чтобы потом покрыть им голову. В руках блондинка держала букет розовых пионов.

«Что творит любовь? Еду на венчание к Собчак и Богомолову! Безумно рада за своих друзей! Любовь спасёт мир!» — написала Бондарчук.

Ирина Безрукова удивилась таким новостям. «Венчание? Серьезное намерение», — отметила она. Тем временем Собчак успела переодеться и украсить голову фатой.

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Бондарчук в наряде пудрового цвета отправилась на венчание Собчак
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