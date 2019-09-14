Экс-жена Булатова в блестящем комбинезоне появилась на свадьбе Собчак

13 сентября отгремела самая пышная свадьба этого года. Ксения Собчак стала женой режиссера Константина Богомолова. Они не только расписались в ЗАГСе, но и обвенчались в храме. Конечно, не обошлось без эпатажа. Именно этим и славится телеведущая. Она успела покататься на катафалке и карете, запряженной четверкой черных лошадей. Ну на банкете, который состоялся на территории Московского музея, собрались «сливки» отечественного шоу-бизнеса.

Гостями на торжестве стали: Светлана Бондарчук, которая поймала букет невесты, ее экс-муж Федор Бондарчук со своей возлюбленной Паулиной Андреевой, Рената Литвинова, Яна Рудковская и другие известные персоны. Выступила для молодоженов Светлана Лобода, а под лирическую композицию «Снег» Филиппа Киркорова, влюбленные станцевали свой первый танец. Собчак также устроила настоящее шоу, выступив в нижнем белье с откровенным танцем.

К слову, за день Ксения сменила четыре наряда. Гости тоже принарядились для особого случая. Светская львица Татевик Карапетян пришла на свадьбу подруги в черном комбинезоне с глубоким декольте, который блестел на свету. Она сделала аккуратную прическу, показав роскошные сережки с драгоценными камнями и сделала неброский макияж с акцентом на глаза. Монохромный наряд бизнесвумен дополнила туфлями-лодочками.

Поклонники пришли в восторг от элегантного образа девушки. «Привет, Ксюше! А ты Тат, как всегда великолепна», «Роскошная женщина, красавица!», «Вы великолепны в этом наряде», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что она состояла в браке с Игорем Булатовым, но в прошлом году стало известно, что мужчина ушел из семьи. Тогда Тата еще была беременна. Игорь вступил в отношения с Викторией Лопыревой, которая в феврале этого года родила от него сына.

А вам понравился образ Карапетян?