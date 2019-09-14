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Ксения Собчак расплакалась на свадьбе с Константином Богомоловым

Телеведущую растрогало исполнение мужем песни группы «Мумий Тролль».

Ксения Собчак расплакалась на свадьбе с Константином Богомоловым
Ксения Собчак. Фото: globallookpress.com

Накануне в Музей Москвы съехалось огромное число звезд российского шоу-бизнеса. Повод значительный – светская львица Ксения Собчак выходила замуж за режиссера Константина Богомолова. И хотя, как признавались молодожены накануне торжества, была вероятность того, что праздник сорвется, все прошло без сучка и задоринки.

Собчак расплакалась на своей свадьбе. Фото
Собчак расплакалась на своей свадьбе. Фото: @ a030aa

Особенно трогательным моментом торжества стало исполнения молодым мужем для Ксении песни группы «Мумий Тролль» «Молния». Записью на своей странице в Instagram поделилась Светлана Бондарчук, поймавшая, к слову, букет невесты. На кадрах, растроганная исполнением композиции, Собчак даже расплакалась.

Напомним, пару раз молодоженам удалось эпатировать публику. Сначала они приехали в Грибоедовский ЗАГС на катафалке, а после Собчак разделась до нижнего белья прямо на сцене.

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Ксения Собчак расплакалась на свадьбе с Константином Богомоловым
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