Ксения Собчак расплакалась на свадьбе с Константином Богомоловым

Накануне в Музей Москвы съехалось огромное число звезд российского шоу-бизнеса. Повод значительный – светская львица Ксения Собчак выходила замуж за режиссера Константина Богомолова. И хотя, как признавались молодожены накануне торжества, была вероятность того, что праздник сорвется, все прошло без сучка и задоринки.

Особенно трогательным моментом торжества стало исполнения молодым мужем для Ксении песни группы «Мумий Тролль» «Молния». Записью на своей странице в Instagram поделилась Светлана Бондарчук, поймавшая, к слову, букет невесты. На кадрах, растроганная исполнением композиции, Собчак даже расплакалась.

Напомним, пару раз молодоженам удалось эпатировать публику. Сначала они приехали в Грибоедовский ЗАГС на катафалке, а после Собчак разделась до нижнего белья прямо на сцене.