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Собчак и Богомолов приехали в храм венчаться в карете

Очевидцы активно выкладывают кадры с места событий в социальные сети.

Собчак и Богомолов приехали в храм венчаться в карете
Фото: https://www.instagram.com/p/B2VjNDkI8ix/

Поженившиеся утром 13 сентября телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов прямо сейчас приехали в храм, чтобы обвенчаться. Как стало известно, торжественное событие должно состояться в соборе Большое Вознесение, расположенном на Большой Никитской. Прибыли на место новоиспеченные супруги на карете, запряженной двумя парами черных лошадей. Животными управляет кучер в шляпе и классическом костюме.

На опубликованных кадрах видно, что процессию сопровождают помощники звезд – они помогли управляющим каретой припарковать транспортное средство, а затем протянули Ксении руку, чтобы она не упала в ответственный момент выхода. Сразу после того, как телеведущая покинула карету, она оказалась ослеплена вспышками многочисленных камер. Сама Собчак рядом с прессой не остановилась и продолжила путь в храм.

Напомним, ранним утром Ксения Собчак связала себя узами брака с Константином Богомоловым. Тамадой на торжестве стал актер Игорь Верник. Среди гостей около 300 человек, среди них Рената Литвинова, Константин Эрнст, Земфира, экс-жена Сергея Шнурова Матильда и многие другие. Буквально в последний момент влюбленные перенесли место торжества, чем немало удивили не только поклонников, но и друзей.

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Тэги:

венчаниекаретаКонстантин БогомоловКсения Собчак свадьбаплатьехрам

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Собчак и Богомолов приехали в храм венчаться в карете
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