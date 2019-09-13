Собчак и Богомолов приехали в храм венчаться в карете

Поженившиеся утром 13 сентября телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов прямо сейчас приехали в храм, чтобы обвенчаться. Как стало известно, торжественное событие должно состояться в соборе Большое Вознесение, расположенном на Большой Никитской. Прибыли на место новоиспеченные супруги на карете, запряженной двумя парами черных лошадей. Животными управляет кучер в шляпе и классическом костюме.

На опубликованных кадрах видно, что процессию сопровождают помощники звезд – они помогли управляющим каретой припарковать транспортное средство, а затем протянули Ксении руку, чтобы она не упала в ответственный момент выхода. Сразу после того, как телеведущая покинула карету, она оказалась ослеплена вспышками многочисленных камер. Сама Собчак рядом с прессой не остановилась и продолжила путь в храм.

Напомним, ранним утром Ксения Собчак связала себя узами брака с Константином Богомоловым. Тамадой на торжестве стал актер Игорь Верник. Среди гостей около 300 человек, среди них Рената Литвинова, Константин Эрнст, Земфира, экс-жена Сергея Шнурова Матильда и многие другие. Буквально в последний момент влюбленные перенесли место торжества, чем немало удивили не только поклонников, но и друзей.